El Daikin Madrid Open de Golf Adaptado cumple 18 años como un torneo "admirable y referente"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El torneo de golf adaptado Daikin Madrid Open celebra este fin de semana su 18ª edición siendo una cita "admirable" en el calendario, que le ha permitido ser un "referente" para golfistas con discapacidad, no solo de España, sino también de diferentes partes del mundo.

"Si tuviera que describir el torneo con una palabra, sería admirable. Los jugadores son superespeciales porque su sacrificio y esfuerzo hace que nada de lo que se les pone por delante les pare. La pasión que ponen hace que no tengan barreras", explicó Begoña Zamorano, presidenta de la Real Federación de Golf de Madrid (RFGM), en el acto de presentación del torneo en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid.

En el evento también estuvieron presentes Pablo Cabanillas, responsable de la competición, y Marc Oller, jugador con discapacidad visual que es el actual subcampeón de Europa. Cabanillas dio algunos detalles sobre la organización del torneo, que tendrá unos "jugadores brutales", con 92 golfistas inscritos. Entre ellos habrá un jugador de la India, lo que da buena cuenta de la internacionalidad que ha adquirido el Daikin Madrid Open. "El torneo cada año es una barbaridad", expuso Cabanillas.

Por su parte, Marc Oller describió el campeonato con la palabra "referente" y mostró su agradecimiento a todos los organizadores. "Es un orgullo estar en el Daikin. Es una pasada, porque mis inicios en golf fueron en este torneo. Siempre nos hacen sentir muy especiales", apuntó el subcampeón de Europa de golf para jugadores con discapacidad visual.

Por último, también tomó la palabra Paloma Sánchez, directora de desarrollo de Daikin, como representante de la empresa que da nombre al torneo. "Para nosotros es un honor patrocinar el torneo, siempre cuando venimos nos dais constantemente las gracias. Está genial y tenemos mucho que agradecer a los jugadores, porque sin ellos sería imposible", comentó.

En esta edición, también se une el patrocinio de Volvo, algo que Sánchez considera positivo porque "permite que sea un torneo asequible y tenga más repercusión". "El tiempo nos va a acompañar y los jugadores y los espectadores van a disfrutar porque es un torneo muy entretenido de ver", concluyó.