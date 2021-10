El danés Jeff Winther se lleva el Mallorca Golf Open

Los españoles Pep Anglés y Jorge Campillo, empatados en la segunda plaza

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista danés Jeff Winther se ha llevado este domingo el Mallorca Golf Open, torneo correspondiente al Circuito Europeo que se disputó en el Golf Santa Ponsa, por un solo punto de margen sobre los españoles Pep Anglés y Jorge Campillo, que compartieron la segunda posición.

Jeff Winther, que recuperó el sábado la iniciativa en el torneo, se alzó finalmente con un Mallorca Golf Open abierto hasta el hoyo final, y en el que superó por un solo golpe a los españoles Pep Anglés y Jorge Campillo, que apretaron hasta el final sin éxito.

La primera edición del Mallorca Golf Open dejó una reñida batalla final que se llevó el danés, logrando así estrenar su palmarés de victorias en el European Tour, aunque no sin sufrimiento, pues ha terminado en -15, con un solo golpe de ventaja sobre Jorge Campillo, Pep Anglés y el sueco Sebastian Soderberg.

Con esta victoria, Winther cierra un torneo casi perfecto para él, con dos rondas de 62 golpes (récord del campo), y también confirma que España, y en concreto sus islas, le va de maravilla, pues su mejor posición este año fue tercero en el Gran Canaria Open.

"No ha sido sencillo controlar los nervios, y más cuando ves que vas sacando pares milagrosos como el del 3 con un golpe a zurdas, pero poco a poco fui entrando en juego y me pude tranquilizar. El par del 13 también me dio mucha confianza, aunque era un golpe de búnker que tenía bien entrenado, pero salvarlo fue fantástico", reconoció.

En cuanto a los españoles, las principales opciones de victoria pasaron por las manos de Anglés y Campillo, que se quedaron con las miel en los labios, y más tras ver el bogey de Winther en el hoyo final. Campillo logró su mejor posición en lo que va de año.