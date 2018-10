Sergio García aguanta la presión de Lowry y conquista de nuevo el Andalucía Valderrama Masters

Actualizado 22/10/2018 16:27:23 CET

El golfista español Sergio García supo aguantar su ventaja y culminó este lunes su victoria por segundo año consecutivo en el Andalucía Valderrama Masters, torneo de la Carrera a Dubai del Circuito Europeo que se vio obligado a terminarse un día después de lo previsto por las inclemencias del tiempo.

La climatología ha sido la gran protagonista de la cita en el mítico y tampoco dio tregua el domingo con una tormenta eléctrica que apenas dejó comenzar la tercera y definitiva ronda a la que había quedado reducido el evento, secundada por la lluvia que impidió que ningún jugador terminase su participación y se acordase la suspensión definitiva.

Sergio García, cuya Fundación apadrina este torneo, se fue a dormir con el liderato que alcanzó el sábado con su récord en San Roque (64 golpes), pero tras completar únicamente siete hoyos y con un resultado provisional de -10, tenía a un enrachado Lee Westwood, que había amasado amasó cuatro 'birdies', a tres golpes, y al irlandés Shane Lowry y al madrileño Gonzalo Fernández-Castaño a uno más.

Pero el de Borriol no dudó en la captura de su triplete en cuatro años en Valderrama y no flojeó en la reanudación de este lunes pese a los esfuerzos de Lowry, el único que le presionó, pero sin éxito. El hombre récord de la Ryder Cup firmó 'birdies' en los hoyos 10, 14 y 17, más un 'bogey' en el 13, y unió la de este 2018 a las victorias del año pasado y de 2011. Al no haber ediciones desde entonces hasta la del año pasado, el español encadenó un triplete en el tour continental que no se veía desde que lo hiciese Tiger Woods en el Bridgestone Invitational de 2005 a 2007.

García acabó con -12, con cuatro golpes de ventaja sobre un Lowry que no encontró premio a su carrusel de 'birdies' de la tercera ronda (7), principalmente por su 'doble-bogey' en el 15 que finiquitó sus opciones de remontada después de haberse puesto a un golpe del castellonense tras embocar tres 'birdies' seguidos.

El veterano Westwood y Fernández-Castaño, castigado por un demoledor 'triple-bogey' en el 11, también se quedaron fuera de la lucha y concluyeron a ocho impactos del ganador.