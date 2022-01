La española Beatriz Recari abandona el golf profesional

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La golfista española Beatriz Recari anunció este miércoles su retirada del golf profesional tras una carrera de éxitos desde categorías inferiores y ya en la elite desde 2006, con cuatro triunfos en el LPGA, uno en el LET y la Solheim Cup de 2013.

La propia Recari dio la noticia en la rueda de prensa de antesala a la celebración del Gainbridge LPGA at Boca Rio. La golfista navarra se retira como la jugadora española con más victorias en el LPGA. Con su padre de maestro, Recari enseñó su capacidad de dominar el golf en apenas cuatro años.

Así llegó su título de campeona de España Infantil en 2001. Su calidad traspasó pronto fronteras, imponiéndose en 2002 en el Internacional Norte de Inglaterra Sub 16, en 2004 en la Copa S. M. La Reina y en 2005 en el Internacional de Francia Junior.

Tras acceder al ámbito profesional en 2006, ganó tres años más tarde el Finnair Masters del LET antes de dar el salto al Circuito Americano Femenino, donde ganó el CVS Pharmacy en 2010, el Kia Classic y el Marathon Classic en 2013 -año en el que contribuyó al triunfo del equipo europeo en la Solheim Cup- y el International Crown en 2014, torneo este último por equipos.

Recari tuvo que hacer frente a problemas físicos relacionados con trastornos alimentarios, que mermaron en varios momentos sus aspiraciones. La navarra fue nombrada embajadora de la Alliance for Eating Disorders Awareness, una institución que lucha contra los desórdenes alimenticios.

"El golf ha sido una parte muy importante de mi vida. Los meses que estuve sin jugar a causa de una lesión y la pandemia me ha permitido reflexionar sobre la competición, cada año más torneos y con mayor competencia. Siempre me ha gustado darlo todo y siento que ahora no tengo esa capacidad, por lo que es momento de replantearme la vida", dijo Beatriz.