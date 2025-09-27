Europa vuelve a dominar los 'foursomes' y abre una buena ventaja en la Ryder Cup

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Europa sigue en control de momento de la Ryder Cup 2025, que se está disputando en el recorrido de Bethpage, en Nueva York, después de una jornada de 'foursomes' este sábado en la que amplió su ventaja a un óptimo 3.5-8.5 y con protagonismo de nuevo para el español Jon Rahm, que además de sumar su punto junto al inglés Tyrrell Hatton, dejó uno de los golpes del día.

El conjunto capitaneado por Luke Donald mantuvo las buenas sensaciones del viernes y volvió a ofrecer buen nivel en los 'foursomes' (cada jugador golpea una vez la bola) que tradicionalmente se le han resistido y repitió el 1-3 del viernes. Lo hizo liderado por dos de sus parejas que mandaron en el estreno, la de Rahm y Hatton y la del inglés Tommy Fleetwood y el norirlandés Rory McIlroy.

Los anfitriones trataron de dar un paso más después de un viernes en el que consiguieron enderezar algo el rumbo en los 'fourballs' y para ello su capitán, Keegan Bradley, apenas movió algo sus parejas. Le funcionó el nuevo formado por Bryson DeChambeau y el novato pero local Cameron Young que arrollaron por 4 y 2 al sueco Ludovic Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick.

Pero por detrás tanto Fleetwood-McIlroy, con el inglés de nuevo a gran nivel, como Rahm-Hatton apenas dieron tregua a sus oponentes. La pareja británica dominó, salvo en el primer hoyo, a Collin Morikawa y Harris English y llegaron a estar cuatro arriba hasta el 13. Ahí, los americanos reaccionaron y pusieron emoción con dos hoyos consecutivos, pero en el siguiente los europeos sentenciaron.

También tuvieron controlado casi siempre su partido Rahm y Hatton, que volvieron a demostrar que son una pareja que se compenetran a la perfección y amargaron a Xander Schauffele y Patrick Cantlay por 3 y 2. El vasco y el inglés siguieron sólidos y cogieron ventaja tras ganar los dos primeros hoyos, pero los americanos reaccionaron para igualar en el 7.

Entonces, el de Barrika se sacó de la chistera un golpe de genio en el 8, un 'chip' lejano y en complicada posición a orillas del 'bunker' para embocar y ganar el hoyo y volver a coger ventaja. El dúo europeo la amplió en el 12 y supo contrarrestar los intentos de sus rivales para terminar conquistando el partido en el 16.

Finalmente, el 'foursome' que cerraba la matinal del sábado también acabó de color azul, aunque fue el más igualado. La Ryder sigue dejando claro que ser el número uno del mundo no es una ventaja y Scottie Scheffler lo está comprobando, cayendo de nuevo con Russell Henley ante el noruego Viktor Hovland y el escocés Robert McIntyre por 2 arriba.

Los estadounidenses pudieron equilibrar dos hoyos de desventaja en el 13, pero la defensa europea dejó momentos para el recuerdo, con McIntyre en el 15 y Hovland en el 17, dos sensacionales y complicados 'birdies' cuando parecían perdidos, para mantenerse un hoyo arriba al 18 y asegurar un cierre feliz para Europa.