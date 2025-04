El Gobierno británico deja en manos del R&A la decisión de albergar The Open en el campo de Donald Trump

LONDRES 29 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

El gobierno del Reino Unido considera que la celebración del prestigioso Abierto Británico de golf es competencia de los organizadores y que son ellos los que deben decidir su sede después de las informaciones indicando que el presidente de los Estados Unidos, ha solicitado reiteradamente al Primer Ministro británico, Keir Starmer, que el evento de 2028 se celebre en su campo de Turnberry.

El portavoz oficial del Primer Ministro no negó que las autoridades hubieran estado en contacto con la R&A, organizadora del 'major' británico para albergar el torneo en el Trump Turnberry, pero afirmó que la decisión era independiente del gobierno.

"No entraría en conversaciones específicas, pero son los organismos deportivos los que deben tomar decisiones sobre las sedes de los torneos, no el gobierno. Obviamente, el gobierno mantiene contacto regular con los organismos deportivos sobre los torneos, como de costumbre, pero no más allá", apuntó este portavoz.

Para este, "es claramente correcto, apropiado y habitual que el gobierno interactúe con los organizadores de grandes eventos deportivos como parte de sus funciones", pero reiteró que "en cuanto a las decisiones sobre las sedes de los torneos, son responsabilidad de los organismos deportivos pertinentes".

Al preguntársele si Trump había planteado la posibilidad de utilizar el campo escocés de Turnberry, que acogió 'The Open' por última vez en 2009, para la edición del año 2028 en una conversación con el Primer Ministro, el portavoz fue claro de nuevo: "No voy a extenderme más allá de las lecturas que ha recibido sobre sus conversaciones. Pero la cuestión es que las decisiones sobre las sedes de los torneos son, por derecho propio, competencia de los organismos deportivos pertinentes".

Por su parte, un portavoz del R&A recalcó que contactan "regularmente con el gobierno y las autoridades locales en relación con las sedes". "Hemos explicado al gobierno los desafíos logísticos en torno a Turnberry y son conscientes de la situación", indicó.

Se entiende que el acceso por carretera y ferrocarril, junto con el alojamiento, serían los principales desafíos para el campo del presidente estadounidense para organizar el 'British'. En 2009, asistieron 120.000 aficionados, pero se espera que más del doble (278.000) asistan al evento de este año en Royal Portrush, en Irlanda del Norte.