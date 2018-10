Golf.- Miguel Ángel Jiménez y Fernández-Castaño no consiguen la clasificación para el US Open

Actualizado 04/06/2007 23:51:23 CET

TADWORTH (INGLATERRA), 4 Jun. (EP/AP) -

Los golfistas españoles Miguel Ángel Jiménez y Gonzalo Fernández Castaño no consiguieron clasificarse para el próximo US Open al no quedar muy lejos de las nueve plazas que otorgaban el billete a golfistas europeos para la prueba norteamericana.

Como los dos españoles, tampoco lograron plaza otros jugadores de renombre como Darren Clarke, Paul McGinley o Jean Van de Velde, a diferencia de Peter Hanson, Darren Fichardt, Nick Dougherty, Marcus Fraser, Graeme McDowell, Miguel Rodríguez, Sam Walker, Soren Kjeldsen y Christian Cevaer, que coparon las nueve primeras plazas.

Hanson, Fichardt y Dougherty firmaron tarjetas de 136 golpes, ocho bajo par, de las que se quedaron lejos Fernández-Castaño (142) y Jiménez (148).