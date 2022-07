Henrik Stenson, cesado con "efecto inmediato" como capitán de Europa para la Ryder Cup de 2023

"Estoy muy decepcionado, la Ryder puede ser el actor que repare la situación"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El golfista sueco Henrik Stenson ha perdido con "efecto inmediato" su condición de capitán de Europa para la edición 2023 de la Ryder Cup que se celebrará en Roma por su fichaje por las LIV Series para jugar en el novedoso circuito saudí.

Stenson, que fue elegido nuevo líder del equipo europeo el pasado mes de marzo en sustitución del irlandés Padraig Harrington, había sido vinculado recientemente para jugar las LIV Golf Invitational Series, algo que no ha gustado el Comité Europeo de la Ryder Cup, que ha decidido retirarle la capitanía.

"Ryder Cup Europa confirma que el mandato de Henrik Stenson como capitán del Equipo de Europa para la Ryder Cup 2023 en Roma ha finalizado con efecto inmediato", señaló el organismo continental que anunciará "a su debido tiempo" su sustituto.

Poco después, Stenson hizo oficial su fichaje por el circuito saudí, explicando su apuesta y lamentando ser apartado de la Ryder. "Después de mucha consideración he decidido unirme a las LIV Series empezando por Bedminster en una semana. Mi interés va en su concepto de golf, algo que quiero experimentar, a pesar de la tensión que hay entre LIV Golf, el DP World Tour y la PGA", dijo el sueco.

En su cuenta de Twitter, Stenson añadió además que confía en no ser apartado del resto de circuitos y que la Ryder debería ser mediador en este conflicto. "Mi deseo es que mi decisión no me impida jugar en otros Circuitos. Por desgracia, mi decisión de jugar en los torneos de LIV ha detonado que el equipo europeo de la Ryder Cup comunique que no puedo seguir mi rol de capitán, a pesar de un acuerdo especial con LIV Golf para asegurar que podía cumplir con mis obligaciones de capitanía", apuntó.

"Estoy tremendamente decepcionado. Es una pena ver la incertidumbre que rodea a la Ryder Cup, quién podrá ser elegido para jugar... Espero que haya una solución entre los circuitos y los jugadores pronto, y la Ryder puede ser el actor que repare la situación", añade, deseando volver al equipo algún día y añadiendo que su decisión se basa en motivos no solo económicos, sino de calendario, formato y el calibre de los jugadores.

Mientras, el equipo europeo no se refirió a las LIV Series y se limitó a comentar que dadas "las decisiones tomadas" por Stenson "ha quedado claro que no podrá cumplir con ciertas obligaciones contractuales a las que se había comprometido" tras ser anunciado como capitán "por lo que no le es posible continuar en el cargo".

La aparición de esta nueva competición golfística ha atraído a muchos jugadores tanto del Circuito Europeo, como el español Sergio García, como del Circuito Estadounidense, los cuales han perdido su condición de miembros por lo que no podrán ser elegidos para la próxima competición por equipos que se celebrará en el Marco Simone Golf y Country Club de Roma del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023.