Hidalgo, Chacarra, Cabrera Bello, Arnaus y Campillo refuerzan el cartel del Estrella Damm Catalunya Championship

Presentación del Estrella Damm Catalunya Championship en la Antiga Fàbrica de Estrella Damm en Barcelona - ESTRELLA DAMM CATALUNYA CHAMPIONSHIP

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estrella Damm Catalunya Championship contará con una destacada representación española tras confirmar la presencia de Ángel Hidalgo, Eugenio Chacarra, Rafa Cabrera Bello, Adri Arnaus y Jorge Campillo, que competirán del 7 al 10 de mayo en el Real Club de Golf El Prat.

Estos nombres se suman a los ya anunciados de Pablo Larrazábal, Nacho Elvira y Ángel Ayora en un torneo que debutará en el calendario de la DP World Tour dentro de la Race to Dubai 2026, como primera cita del European Swing y punto de partida del Road to la Ryder Cup 2031.

Entre los principales atractivos figura Ángel Hidalgo, que buscará recuperar su mejor nivel tras su triunfo en el Open de España de 2024, un éxito que le consolidó como una de las figuras emergentes del golf nacional. "Cada vez que competimos en España es algo muy especial", aseguró, destacando el apoyo del público como un factor diferencial.

También estará Eugenio Chacarra, una de las jóvenes promesas ya consolidadas tras su victoria en el Hero Indian Open de 2025 y su reciente segundo puesto en ese mismo torneo, quien subrayó que representar a España "es un privilegio" y se mostró convencido de que el ambiente en Barcelona será "increíble".

Junto a ellos competirá el experimentado Rafa Cabrera Bello, con cuatro títulos en el circuito europeo y participante en la Ryder Cup de 2016, quien valoró el conocimiento y la pasión del público español, así como la oportunidad de disputar un nuevo torneo en Catalunya.

El cartel lo completan Adri Arnaus, que ya sabe lo que es ganar en Catalunya y afronta con ilusión competir ante su afición, y Jorge Campillo, uno de los jugadores más regulares del circuito en las últimas temporadas, que destacó la importancia de jugar en casa en un campo "magnífico".

El torneo supondrá el regreso del circuito europeo al Real Club de Golf El Prat desde 2015 y se enmarca en un 2026 especial para Estrella Damm, que celebra su 150 aniversario y refuerza su vinculación con el deporte, en una cita que aspira a consolidarse como una gran semana de golf internacional en Barcelona.