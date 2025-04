Jon Rahm: "El 99 por ciento de mi estado mental se debe a lo bien que llevo mi vida en casa"

AUGUSTA (ESTADOS UNIDOS), 8 Abr. (PA Media/dpa) -

El golfista español Jon Rahm acude optimista a la disputa esta semana del Masters de Augusta y, pese a que, como en el año de su victoria, no ha tenido "tiempo" para entrenar demasiado en el recorrido, llega muy animado en todos los sentidos, gracias en "al 99 por ciento" por su buena situación familiar.

"Esta es mi novena participación en Augusta. De esas nueve, siete he venido pronto a entrenar y esta es la segunda vez que no he venido pronto. La otra fue en el 2023, donde acabé ganando", recalcó Rahm ante los medios.

El de Barrika recordó que este año "con el tercer hijo y otras cosas en el calendario" no ha tenido "tiempo de venir, al menos cuando hacía buen tiempo". "Venir aquí en enero cuando hace 40 grados Fahrenheit (4º celsius) y llueve podría no ser la mejor experiencia. No he podido venir este año, pero es algo que intento hacer. Si gano este año, seguro que no volveré a venir antes", advirtió con una sonrisa.

El jugador vasco no pudo defender su victoria de 2023 el año pasado, en el que terminó en un discreto puesto 45 y justo después de haber anunciado su sorprendente fichaje por el LIV Golf, al que anteriormente había rechazado en beneficio del circuito de la PGA estadounidense.

Ahora, parece que se avecina por fin la paz en el golf con un acuerdo entre todos los circuitos. El exnúmero uno del mundo cree que un acuerdo "no se producirá pronto", pero sí reconoció que actualmente está mucho mejor en todos los sentidos. "Creo que gran parte de mi estado mental, el 99 por ciento, se debe a lo bien que llevo mi vida en casa. Somos muy afortunados de tener tres hijos preciosos y una familia perfectamente sana. No tengo ninguna razón para levantarme por la mañana y no sonreír, eso ayuda mucho cuando se trata de una semana como esta en la que puedo compartir la casa con ellos", subrayó.

Su familia no había podido viajar con él desde el año pasado al tener que guardar Kelley, su esposa, "reposo en cama debido a algunas complicaciones del embarazo". "Así que tenerlas conmigo de nuevo esta semana y la pasada es algo que me va a hacer sonreír durante todo el tiempo. Probablemente la razón principal por la que me voy a sentir, obviamente, mucho más feliz esta semana", sentenció.