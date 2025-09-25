Jon Rahm: "El público de Nueva York puede ser muy creativo, va a ser especial"

El golfista español no teme a la presión de jugar fuera una Ryder y confía en que haya respeto al buen juego

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se mostró en su salsa con la mezcla de emociones que dará la Ryder Cup 2025, con la esencia de un torneo especial y la "creatividad" del público del campo de Bethpage Black en Nueva York, al tiempo que reconoció el liderazgo de Rory McIlroy.

El único golfista español entre los 12 de Europa confesó su amor por el juego en equipo. "No sabía lo que esperar en mi primera Ryder. Obviamente, después de la primera, ya sabes algo más cómo de divertido es el aspecto de equipo", apuntó ante su cuarta Ryder.

"Ver todas las diferentes personalidades y lo que nos reímos y disfrutamos los momentos en el vestuario. No es algo que pensé cuando era niño. Cuando eres un niño, piensas en todos los grandes momentos del golf. Nunca pensé en lo que sucedía en el vestuario", añadió, recordando sus primeras experiencias.

"Hay una jerarquía en la Ryder, la presencia, el aura de algunos jugadores. La segunda vez que entré al vestuario en París, Sergio y Poulter, su presencia fue muy evidente de inmediato. Lo mismo con Rory, lo mismo con muchos otros. Si eres un nuevo, tienes mucho que aprender", añadió, preguntado también por el norirlandés.

Rahm confesó que McIlroy es el líder de Europa, decisivo en Roma, donde se quitó la espina de Whistling Straits. "En Roma cambió. Whistling no fue la semana para él, no jugó su mejor golf y es difícil seguir ahí, pero en Roma fue él. Es el mejor jugador que tenemos en Europa, la mayor presencia, ese es su rol ahora", dijo.

"Ha cambiado de ser un buen jugador a ser un buen jugador de Ryder, es el pilar que necesita Europa. Es especial tenerlo ahí. Es especial estar ahí. Es un gran superestrella. Y mi respeto por él y su juego solo crece con el tiempo que pasamos con él", añadió.

El de Barrika contó también intimidades de Tyrrell Hatton, un jugador que no pasa desapercibido y con el que comparte equipo el LIV Golf además de las últimas Ryders. "Es un tipo increíble, una de las personas más divertidas que he conocido del golf", apuntó.

Por otro lado, Rahm fue preguntado por cómo controlará sus emociones y si está preparado para el ruido de Bethpage Black. "Lo bueno de esta semana es que los aficionados de Nueva York son muy apasionados. Eso me viene bien, también tienen la capacidad de ser increíblemente creativos, lo que todos podemos apreciar", dijo.

"Todos hemos estado en una partida en casa, tratando de decir algunas cosas sobre el equipo de fuera. Es muy divertido ser parte de esto. Entienden el deporte, y en un sentido extraño. De lo que he experimentado de Nueva York, cuando estás jugando bien, ellos también lo respetan. Es un placer jugar frente a ellos, y no importa lo que pase, estoy ansioso por ello, va a ser especial", afirmó.

Además, el exnúmero uno del mundo se refirió a los comentarios del público mencionando el Ozempic, un medicamento para adelgazar. "Fue divertido. Las bromas en general, con buen gusto no hay problema. Ha sido divertido hasta ahora. Puedo imaginar que mañana las cosas podrían cambiar un poco, pero siempre hay algunas cosas divertidas. Y no solo hacia mí, hacia todos", terminó.