Justin Thomas, portada del videojuego PGA Tour 2K21

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Justin Thomas, ex número uno del mundo y vencedor de cinco torneos del circuito norteamericano en 2017, incluido el Campeonato de la PGA, es la portada del videojuego de simulación PGA Tour 2K21 que se lanzará el próximo 21 de agosto, según ha anunciado 2K este jueves en un comunicado.

PGA Tour 2K21 es compatible con los sistemas PlayStation 4, Xbox One, incluyendo Xbox One X, Windows PC en Steam, Nintendo Switch y Stadia. Desarrollado por HB Studios, el estudio detrás de The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR, marca la evolución de la franquicia de The Golf Club e incluirá 15 campos autorizados del circuito de la PGA.

Los jugadores se enfrentarán a obstáculos como búnkers de arena, árboles, lagos y pantanos, crear sus propios 'greens' y 'fairways' con miles de opciones personalizadas en el menú de diseñador del campo.

"Es un gran honor ser elegido como primer deportista de portada para el estreno de la franquicia PGA TOUR 2K. Estoy entusiasmado por unirme a la familia de 2K y desafiar a jugadores en los campos de golf digitales", afirmó Justin Thomas, campeón de la FedExCup en 2017.

Otros 11 profesionales del PGA Tour acompañarán a Thomas. Cada uno de ellos planteará un desafío a los jugadores en el Modo Carrera del PGA Tour mientras compiten por el campeonato de la FedExCup. Los jugadores también pueden crear y personalizar a sus 'MyPlayers' con equipación y ropa de marcas autorizadas, incluidas adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf y, entre otras, TaylorMade Golf.

Para culminar la experiencia de simulación, PGA Tour 2K21 ofrecerá un estilo de retransmisión real, con gráficos de última generación, secuencias de vídeo dinámicas y un sistema único de repeticiones. Todo ello acompañado por los comentarios jugada-a-jugada del presentador Luke Elvy y el analista Rich Beem.

"Como líder global en el género de simulación deportiva, 2K es el socio perfecto para arrancar la nueva franquicia PGA TOUR 2K y presentar la experiencia del PGA TOUR a nuevos jugadores de todas las edades", señaló Len Brown, jefe de la asesoría jurídica y vicepresidente ejecutivo para la concesión de licencias del PGA Tour.

"El golf está más fuerte que nunca, con celebridades, atletas y músicos jugando al golf y compartiendo sus experiencias en las redes sociales todos los días. Nuestro objetivo es crear la experiencia de simulación de golf más auténtica hasta la fecha, y HB Studios aporta esa autenticidad en PGA Tour 2K21, un auténtico juego 2K en todos los sentidos, incorporando realismo, profundidad y diversión, de forma que gustará por igual a los aficionados al golf y a los novatos", afirmó Chris Snyder, vicepresidente de marketing para 2K.

PGA Tour 2K21 está diseñado para jugadores de todos los niveles. Los principiantes pueden recurrir a los tutoriales en tiempo real, así como a consejos y sugerencias de tiro, mientras que los veteranos pueden perfeccionar su juego con Visión Pro, Control de distancia, Vista previa del putt y otras innovaciones.

Además, las sociedades online animarán a los jugadores a invitar a su equipo a acceder a la sede del club y jugar temporadas y torneos enteros con sus propias reglas y requisitos de entrada, así como el hándicap y la configuración del evento.