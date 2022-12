Mark Fitzpatrick apoya la presencia Sergio García en la Ryder Cup pese a su relación con el LIV

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El golfista inglés Mark Fitzpatrick, actual campeón del US Open, tiene claro que Europa debe contar con los mejores jugadores posibles para la Ryder Cup del año que viene, y que al no le molesta que se seleccione a aquellos que han decidido irse al nuevo LIV, destacando que le gustaría "particularmente" que estuviese el español Sergio García.

El equipo europeo buscará recuperar el trofeo ante los Estados Unidos el año que viene en Roma y hay voces discordantes dentro del circuito sobre el hecho que se elijan a aquellos que han preferido irse al lucrativo 'tour' saudí que lidera el australiano Greg Norman.

Eso ha provocado que incluso exista cierta tensión entre los que se han quedado, como el norirlandés Rory McIlroy, uno de los líderes, y algunos de los que se han ido, como es el caso de Sergio García, el jugador que más puntos ha ganado en la historia de la competición. Además, el sueco Henrik Stenson, elegido inicialmente como capitán, perdió esa condición en cuanto se unió al LIV.

Pero Fitzpatrick "está completamente de acuerdo" en que el capitán de Europa, su compatriota Luke Donald, seleccione a los doce mejores sin importar las condiciones. "No me molesta, sólo quiero ganar, y estoy seguro de que esos muchachos también", aseguró en una entrevista exclusiva con 'Sky Sport News'.

El ganador del US Open no esconde que "hay algunas relaciones personales que se han visto afectadas por esto", pero no duda de que la presencia de García en el equipo sería beneficiosa. "Sería al que destacaría particularmente para mí. No conozco los detalles de su relación con McIlroy, pero estoy feliz de compartir una habitación con él, si ese va a ser el caso, puedo arrinconarlo para todos los demás", admitió.

El inglés confiesa que no tiene ningún problema con que los jugadores elijan unirse a LIV Golf, siempre y cuando no intenten jugar también en los eventos de la PGA estadounidense o del DP World Tour. "Mientras te vayas y no vuelvas, no tengo ningún problema. Ve a coger el dinero, ve a jugar donde quieras, no podría importarme menos, simplemente no regreses y quites el sitio a otros chicos que quieren jugar", advirtió.

Sin embargo, también sabe que algunos de los 'rebeldes' como Lee Westwood, Ian Poulter o el propio García "han jugado mucho en Europa a lo largo de los años y han hecho su parte". "No puedo criticarles por eso, han hecho mucho más que yo por el Circuito Europeo", recalcó Fitzpatrick.