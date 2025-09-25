Marqués de Murrieta, vino oficial del Open de España de golf

Archivo - Marqués de Murrieta volverá a ser el vino oficial del Open de España de golf en 2025. - MARQUÉS DE MURRIETA - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bodega de Rioja Marqués de Murrieta ha vuelto a ser elegida como vino oficial del Open de España de Golf, que se disputará del 9 al 12 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid y en el que uno de los atractivos es la presencia del mejor jugador español en la actualidad Jon Rahm.

Los vinos de la pionera bodega de Rioja (1852) acompañarán a la alta gastronomía de las zonas VIP, de la que es responsable el catering austriaco Do&Co, reconocido por estar en los eventos más importantes del calendario deportivo en todo el mundo.

"Para nosotros, como marca, estar vinculados al deporte de alto nivel significa entrar en un entorno donde compartimos valores comunes: tradición, excelencia y pasión por los detalles. Estar de nuevo en el Open de España de Golf es una gran alegría, porque nos sentimos en casa. Actualmente, Marqués de Murrieta está presente en más de 100 países y forma parte de torneos deportivos de máximo nivel, reforzando así la imagen de la marca España asociada a la excelencia en todo el mundo", destacó Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de la bodega.

Para Dalmau Cebrián-Sagarriga, esta colaboración con el Open de España de golf les permitirá llegar a nuevos públicos, que, según él, descubrirán en Marqués de Murrieta "no solo un vino de gran calidad sino un estilo de vida". "Es también una acción que refuerza nuestra imagen como marca con alma y proyección internacional", añadió.

Marqués de Murrieta está cada vez más presente en el mundo del deporte de alto nivel, participando en eventos exclusivos de gastronomía, arte, moda y deporte. El próximo año, coincidiendo con el 175 aniversario de la bodega, Marqués de Murrieta presentará nuevos proyectos vinculados al deporte y el lujo.