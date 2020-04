McIlroy: "Para Europa sería mejor jugar sin aficionados estadounidenses, pero no sería la Ryder"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista norilandés Rory McIlroy no vería bien que la Ryder Cup prevista para septiembre se juegue sin público porque la competición perdería el atractivo especial que le da el ambiente, aunque reconozca que jugarla a puerta cerrada sería "mejor" para el equipo europeo para no tener que "lidiar" con el, en ocasiones, comportamiento hostil de los aficionados americanos.

La competición bianual que enfrenta a los Estados Unidos y a Europa está programada para celebrarse en el recorrido de Whistling Straits, en Wisconsin, entre el 25 y el 27 de septiembre, y de momento no ha sido aplazada ni cancelada por la pandemia del coronavirus.

"Conozco las implicaciones financieras para todos los involucrados. Se necesita un esfuerzo que la gente no percibe para organizar la Ryder Cup, pero tener una Ryder Cup sin fanáticos no es una Ryder Cup", aseguró McIlroy en un 'Instagram Live' organizado por uno de sus patrocinadores, 'TaylorMade'.

El norirlandés se refirió también al comportamiento de los aficionados estadounidenses durante esta competición, muy criticado por el bando europeo en otras ocasiones. "Obviamente, sería mejor para los europeos jugar sin los aficionados porque no tendríamos que lidiar con algunas de las cosas que tenemos que soportar, pero al mismo tiempo no sería la Ryder", admitió.

"Prefiero que la retrasen hasta 2021 que jugarla en Whistling Straits sin aficionados", añadió el número uno del mundo. "No sería un gran espectáculo, no habría ambiente, así que si se trata de elegir entre no jugar la Ryder o jugarla sin aficionados, diría la retrasen un año y se juegue en 2021", sentenció.