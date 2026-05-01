McIlroy, sobre Nadal: "Es realmente genial tener a una leyenda absoluta del deporte animándote así"

Rory McIlroy, vencedor en la categoría de Reaparición del Año en los Premios Laureus. - ACADEMIA LAUREUS

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy, reciente campeón del Masters de Augusta por segundo año consecutivo, define al extenista español Rafael Nadal como "una de las leyendas absolutas del deporte" y, por eso, cree que "es realmente genial" tenerlo como apoyo durante cada torneo.

"Vi mucho a Rafa en Augusta y contar con su apoyo... Me dejaba pequeñas notas de voz al final de cada día y es realmente genial tener a una de las leyendas absolutas del deporte animándote así. Y que él sepa lo que se siente al estar en esa posición, eso es verdaderamente genial", ha indicado McIlroy después de los Premios Laureus en Madrid.

No en vano, durante la ceremonia de esos galardones él ganó en la categoría al Reaparición del Año por su título del 2025 en Augusta. "Recibir este reconocimiento de la Academia Laureus y de las leyendas del deporte que votan significa muchísimo para mí", ha analizado.

"Esa gente sabe lo que es estar en la cancha y rendir bajo la máxima presión, que es precisamente lo que sentí al ganar el Masters el año pasado. Así que sí, estoy increíblemente orgulloso de ganar mi segundo Laureus y muy muy orgulloso de haberlo conseguido", ha añadido McIlroy.

"Creo que lo que más destaca es el tiempo que me llevó lograrlo y la perseverancia que demostré para finalmente obtenerlo. Creo que mucha gente se sintió parte de ese proceso conmigo y el impacto que tuvo más allá del golf fue increíble; la cantidad de personas que se pusieron en contacto conmigo fue impresionante", ha afirmado el norirlandés.

"Después, mi mayor emoción fue la profunda gratitud que sentí al ver que tantas personas se habían involucrado en mi proceso, lo habían compartido y se habían comunicado conmigo para expresar su alegría por mí", ha apostillado en su entrevista con la Academia Laureus.

Pasaron 11 años para ver a McIlroy conquistando otro 'major' y 18 buscando el Masters, y ahora tiene dos títulos. "Hay cierta ironía en todo esto; tardé tanto en ganar el primero y luego llegó el segundo al año siguiente. Obviamente, necesitaba superar el obstáculo con el que estaba lidiando en Augusta y, una vez que lo hice, el segundo pareció... No voy a decir que mucho más fácil porque no lo fue, pero jugué definitivamente con una libertad que nunca había tenido", ha admitido.

"Siempre intentaba encontrar maneras diferentes de afrontar el Masters. ¿Cuántas rondas de práctica debía jugar? ¿Debía llegar temprano al campo? ¿O un poco más tarde? Sentía que probaba muchísimas formas de prepararme. A veces funcionaban y a veces no. Pero me di cuenta de que puedes prepararte mucho, pero al final, cuando llega el jueves y empieza el primer día, si no rindes y no juegas el golf que necesitas, toda esa preparación se va al traste", ha reflexionado sobre sus experiencias.

"En los últimos dos años me he centrado en poner mi juego en plena forma. Lo que haya pasado, ha pasado, y solo necesitaba prepararme para el primer día e ir partir de ahí; y por suerte, en los dos últimos años lo he conseguido", ha apostillado sobre sus dos chaquetas verdes.

"He hablado con muchísimas personas, sobre todo golfistas y golfistas que han ganado el Masters, sobre '¿qué sentiste que tenías que hacer?' o '¿qué fue lo que te llevó a la victoria?'. Sin duda, me he inspirado mucho en otros deportistas, incluso en aquellos que están al final de sus carreras y que aún logran grandes cosas", ha apuntado McIlroy.

"Pienso en Novak, Roger y Rafa en el tenis, o en Messi o Ronaldo en el fútbol, o en Tom Brady en el fútbol americano... No soy viejo, pero sin duda soy mayor que antes. Me inspiro en ellos y en lo que lograron al final de sus carreras. Eso me dio la convicción de que algún día yo también podría hacerlo en Augusta", ha aludido a otras graneds figuras.

Luego habló sobre completar el 'Grand Slam'. "Siempre sentí que iba a ser el punto culminante de mi carrera y lo describí como mi meta: 'Aquí es donde quería llegar; pase lo que pase en mi carrera, siempre lo tendré presente'. Pero sigo siendo competitivo, aún siento que tengo mucho que ofrecer. Me tomó un tiempo, pero tuve que replantear mis objetivos y pensar '¿ahora qué va?'. Y fue mi quinto 'major'", ha agregado.

"Acabo de ganar el sexto y siento que puedo seguir aumentando esa cifra. Estoy en un punto de mi carrera en el que realmente tengo que apuntar a los eventos más importantes, los cuatro 'majors', la Ryder Cup... Y todavía siento que me quedan muchos buenos años. Así que, tratar de aumentar ese número es algo realmente importante para mí", ha recalcado.

"Sentí la victoria de este año, comparada con la del año pasado, más real, más completa. Mis padres estuvieron ahí; no era la primera vez. Cuando gané en 2025, no dejaba de pensar: '¿Esto es real?', por cómo sucedió y una explosión de emoción. Este año fue como una confirmación. Y tener a mis padres ahí fue absolutamente increíble. Era la segunda vez que mi madre me veía ganar un 'major', la última fue hace en 2014 en el Open. Así que fue genial tenerlos ahí y también a Erica, a Poppy y a los padres de Erica. Celebrar en familia fue muy divertido", ha señalado.

La presencia de sus seres queridos se sumó a la de Nadal como su referente porque es apasionado del tenis, deporte del cual no ha dudado en hablar. "Carlos y Jannik han llegado para jugar un tenis increíble. Lo que hace que esta rivalidad sea tan especial es que tienen estilos muy diferentes", se ha referido al español Alcaraz y al italiano Sinner.

"Carlos juega con emoción, sin reservas. Y Jannik es como un robot, no comete errores, es un espectáculo verlo golpear la pelota. Y creo que el contraste de estilos... como aficionado al tenis, me emociona mucho y me hace desear verlos enfrentarse en los próximos años", ha opinado.

"Lo mejor del golf es que puedes jugarlo a los tres años y seguir haciéndolo a los 83. Es increíble que los abuelos puedan jugar con sus nietos o que yo pueda salir a jugar con mi hija Poppy. El rango de edad para jugar al golf es tan amplio que se pueden crear experiencias compartidas. Para salir a jugar una partida de golf con alguien no es necesario tener el mismo nivel, como en otros deportes. Eso es muy divertido porque puedes ir, jugar en el mismo campo, desde diferentes 'tees' y aun así pasarlo genial", ha concluido McIlroy en su entrevista.