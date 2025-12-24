Muere a los 78 años el exgolfista japonés Masashi 'Jumbo' Ozaki

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exgolfista japonés Masashi 'Jumbo' Ozaki, el más exitoso de la historia de este deporte en su país, falleció este martes 23 de diciembre a los 78 años de edad víctima de un cáncer de colon, según informó el Circuito Japonés de Golf (JGTO).

"Masashi Ozaki falleció a las 15.21 del día 23 debido a un cáncer de colon sigmoide. Su hijo mayor, Tomoharu, anunció la noticia el día 24. Tenía 78 años. Desde su diagnóstico hace aproximadamente un año, ha podido continuar su tratamiento en casa gracias a su fuerte voluntad. El funeral se llevará a cabo únicamente ante los familiares más cercanos, de acuerdo con los deseos del fallecido", señaló el organismo en su página web.

Ozaki, apodado 'Jumbo' por su potencia para golpear desde el 'tee' y que comenzó su carrera deportiva en el béisbol, fue conocido a nivel mundial y ostenta el récord de victorias en el circuito japonés, con 94 títulos. Llegó a ser el número cinco del mundo en 1996 y firmó varios 'Top 10' en el Masters de Augusta, el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto Británico. Entró en 2011 en el Salón de la Fama del Golf Mundial