El Open de España by Madrid considera "capital" la presencia de Jon Rahm

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Open de España presented by Madrid 2025, que se celebra en el Club de Campo Villa de Madrid desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre, considera "capital" la presencia del jugador español Jon Rahm, tres veces campeón del torneo y reciente ganador de la Ryder Cup con el equipo europeo el mes pasado, ya que "representa todo en España" y ayuda también a que vengan otras figuras al torneo.

"Los aficionados quieren ver a los mejores jugadores del mundo y si ellos vienen, hay medios de comunicación, aficionados y el torneo es un éxito. Agradezco a Jon (Rahm) que desde el principio esté apoyando el torneo, es un gran campeón y representa todo en España. Su presencia es capital, ha estado a nuestro lado y es único, porque gracias a él vienen otros campeones", explicó Gerard Tsobanian, presidente del Open de España, durante en el acto de presentación del torneo de este martes a las puertas del Ayuntamiento de Madrid.

El directivo considera que este Open de España "representa a todo el país" y es "un honor" para su equipo el hecho de poder organizarlo. "Es imprescindible el apoyo institucional y este torneo cada año crece, está mas asentado, establecido y reconocido. Queremos seguir con este gran evento", continuó.

Los dos jugadores que llegaron hasta el final el año pasado en la pugna por levantar el trofeo, el andaluz Ángel Hidalgo, quien finalmente ganó, y el vasco Jon Rahm, también estuvieron presentes en el acto, recalcando la importancia de este torneo para España. "El trato que recibimos hace que sea muy fácil vender el torneo. El campo tiene un diseño precioso, y mejores ciudades que Madrid hay pocas", expuso el de Barrika.

Por su parte, el vigente campeón recordó que "fue increíble" ganar el Open de España en 2024, tanto por el lugar, como por el público, y por ser contra Rahm, "el jugador más relevante en España desde 'Seve' (Ballesteros). "Eso da un plus a la victoria. No ha sido mi mejor año deportivo desde que gané el año pasado, pero estoy encantado de estar aquí y deseo que llegue el momento para poder disfrutar del campo", apuntó el marbellí.

El presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Juan Guerrero-Burgos, también quiso agradecer a Rahm por apoyar "el torneo y el golf español" en todas las ediciones, algunas incluso acudiendo "en situaciones al límite". "Es el segundo Open continental, nació en 1912 y es el único torneo continental que da acceso al Masters de Augusta y al Abierto Británico", comentó.

El dirigente también hizo repaso a la lista de ganadores históricos, en la que figuran nombres como Severiano Ballesteros, Sergio García, Álvaro Quirós, Miguel Ángel Jiménez o un Arnold Palmer que, "junto a Severiano Ballesteros y Tiger Woods", fue el que hizo evolucionar el golf "de un deporte espectáculo a una industria".

Por último, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, tomó la palabra para agradecer a los jugadores y organizadores que hayan "consolidado el torneo como uno de los principales del circuito". "Es un privilegio estar entre estos jugadores. Para Madrid es importante que el golf se haya consolidado. Es el segundo deporte con más federados en la región, cada vez se juega más, y se disfruta más. Estamos en un momento positivo, tanto en el deporte de élite como de base", concluyó Sanz.