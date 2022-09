Pau Gasol, nuevo embajador de la Solheim Cup 2023

"No tengo ninguna duda de que este torneo animará a que sigan saliendo excelentes jugadoras"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol se ha convertido este lunes en nuevo embajador de la Solheim Cup 2023, el torneo de golf femenino que tendrá lugar en el campo de Finca Cortesín de Casares (Málaga) del 22 al 24 de septiembre de 2023.

El ganador de dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakeres se una a una lista en la que se encuentran otras figuras del deporte español como Rafael Nadal y José María Olazábal. Según explica la organización, el mayor de los Gasol es un "gran" aficionado al golf, pasión que comparte con Nadal, y ha "intensificado" su práctica.

"La celebración de la Solheim Cup por primera vez en España es todo un orgullo y es un evento que tenemos que disfrutar, pero, sobre todo, apoyar, porque estoy seguro de que va a significar un antes y un después para el golf español en general y femenino en particular. No tengo ninguna duda de que este torneo animará a que sigan saliendo excelentes jugadoras", dijo.

En su caso, Pau empezó a jugar coincidiendo con una recuperación de una lesión en el pie. "El empujón definitivo que ha hecho que empezara a jugar al golf llegó de la confluencia de factores. Durante el confinamiento era de los pocos deportes que se podían practicar y la familia de mi mujer siempre ha jugado al golf, así que me animé", explicó.

No obstante, reconoce que el inicio fue "algo frustrante", aunque no se rindió. "Al principio se me daba bastante mal. Empecé a dar clases, vi los primeros progresos y ahora, siempre que puedo, intento jugar allá donde voy", reconoció.