Rahm aguanta el pulso por el British sin su mejor versión

Jon Rahm, The Open Championship - Europa Press/Contacto/David Blunsden

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se mantiene en la pelea por el Abierto Británico, último 'Grand Slam' de la temporada que se está disputando en el Royal Birkdale de Southport (Inglaterra) después de la segunda jornada este viernes, de cara a un fin de semana para el que pasaron el corte Eugenio Chacarra y Josele Ballester.

Rahm volvió a lidiar con el exigente recorrido inglés, con 'greenes' rápidos y de difícil lectura, y sobre todo paciencia para no dejarse ir por la frustración. El de Barrika mejoró su debut del jueves con un -3 el día y -4 en el total, a cuatro del -8 que dejó en el liderato el australiano Lucas Herbert (62 golpes).

Poco después, Sam Burns firmó otro increíble 62, para escalar 100 posiciones en la tabla hasta el -5, con una 'birdie' final en el 18. El inglés se fue con un sabor de boca distinto al australiano, ya que Herbert falló un 'putt' sencillo en el último hoyo que le hubiese dado la mejor tarjeta de la historia del 'Grand Slam'.

Todo eso fue por la mañana. En la sesión de tarde, el recorrido inglés vendió más cara su piel sobre todo cerca de bandera. Rahm se dio sus opciones y, aunque metió algún 'putt' más que el jueves, también cometió errores, como el 'bogey' en el 6 o las malas salidas que encadenó hasta tirar al suelo el palo en el 15. Con todo, el vasco tuvo paciencia para cerrar con tres hoyos perfectos.

La confianza de Rahm en busca de su tercer 'major' se mantiene intacta, más viendo que, sin su mejor versión, está entre los candidatos a la Jarra de Clarete. Segundo con -7 es el estadounidense Bryson DeChambeau y arriba está también Cameron Young (-6). El ídolo local Tommy Fleetwood compartió partido e inspiración con Rahm para marchar en -4 como el número uno del mundo y vigente campeón, el estadounidense Scottie Scheffler.

Por su parte, el número dos, Rory McIlroy, se recuperó de su estreno con una tarjeta de 67 golpes que le permite bajar del par en el total, pero necesitado de una de esas vueltas que parecen posibles en Southport. El día del corte lo superaron también los españoles Eugenio Chacarra (par) y Josele Ballester (+1), pero no Ángel Ayora (+3), Alejandro de Castro (+5) ni David Puig (+11).