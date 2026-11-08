Rahm consigue en Abu Dabi su undécimo título en el DP World Tour tras abandonar el LIV Golf

Archivo - Jon Rahm - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se ha impuesto este domingo en el Abu Dhabi Aldar Championship, último torneo del calendario del DP World Tour antes de la gran final de Dubái, y firma su primera victoria en el circuito europeo tras abandonar el LIV Golf después de que la liga saudí se quedase sin financiación.

Cuatro años después de reinar por última vez en noviembre de 2022 en Dubái, el vasco ha vuelto a celebrar un triunfo en el circuito continental, el sexto en las Rolex Series y el tercero de 2026, y el primero desde que se confirmó su salida del LIV Golf.

Rahm se coronó en Abu Dabi con una tarjeta final de 265 golpes (-23), con vueltas de 65, 67, 66 y 67 golpes, y finalizó la cita por delante del inglés Tyrrell Hatton, segundo a dos golpes, y del norirlandés Rory McIlroy, tercero a cuatro impactos.

En Yas Links GC, el de Barrika consiguió firmar un 'bogey' como máximo en tres de las vueltas, y en ninguna de ellas ha bajado de los cinco 'birdies'.

Mientras, Eugenio Chacarra, que terminó vigésimo segundo, mantiene el liderato en la Carrera a Dubái, una clasificación que asaltó el pasado 18 de octubre en la India con su tercera victoria de la temporada en el circuito europeo.

Además, la dupla formada por Ángel Ayora y David Puig terminó quinta (-16), manteniendo viva la posibilidad de optar a las diez cartas del PGA que reparte la Carrera a Dubái.