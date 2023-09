Rahm explica el gran arranque de Ryder: "Haz lo que haría Seve"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confesó cierta fortuna este viernes en sus dos 'eagles' en los últimos tres hoyos del 'fourballs' que jugó con el danés Nicolai Hojgaard, dándole mérito a su compañero ya que le aconsejó que hiciera lo que "haría Seve".

"El 16 era un buen golpe, quería dejarla cerca para darle la opción a Nicolai de meter su 'putt', pero ha sido la suerte de que ha entrado. El del 18, no he celebrado por una razón obvia, ha sido suerte, quería llegar al hoyo porque he dejado varios 'putts' cortos pero mucho crédito tengo que darle a Nicolai", dijo a los medios españoles en la Ryder Cup de Roma.

El vasco explicó que el debutante en el torneo le dijo que en el 18 pensara en lo que haría Severiano Ballesteros, ídolo del de Barrika. "Me ha dicho 'dale, van a hacer birdie igual', me ha dicho 'haz lo que haría Seve'. Seve siempre haría algo especial, muy contento de que ha entrado", afirmó.

Rahm firmó así el medio punto que sumaron contra Scottie Scheffler y Brooks Koepka, con un 6,5-1,5 para Europa después de la primera jornada contra Estados Unidos. "Quedan dos días, muchos puntos. Lo que hemos hecho está muy bien pero hay que seguir haciéndolo mañana", apuntó, sin querer dar nada por hecho.

"Es muy carácter español, lo de 'nada, ya se ha acabado', pero tenemos que llegar a 14,5. Nos hemos dado una buena oportunidad pero van a seguir fuertes los próximos días, porque ya no tienen nada que perder y todo que ganar. Hay que jugar muy buen golf para darnos una buena oportunidad el domingo", añadió.