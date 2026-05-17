Rahm muestra su categoría para optar al PGA

Archivo - Jon Rahm - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm escaló este sábado en el Campeonato de la PGA para colocarse a dos golpes del liderato y optar en la jornada final este domingo al que sería su tercer 'Grand Slam', un desenlace que promete emociones fuertes en el recorrido de Aronimink (Filadelfia) con una treintena de aspirantes.

El de Barrika fue fiel al 'Moving day', el 'Día del Movimiento' de la tercera jornada, con un -3 y -4 en total que le dejó a dos golpes del estadounidense Alex Smalley, quien aguantó en cabeza tras otra exigente prueba en el segundo 'major' de la temporada.

"Esta es la disposición de banderas más difícil que he visto desde que estoy en el circuito profesional", dijo el número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler, después de quedarse atrás con -1. Quien sí resistió fue el número dos y campeón hace un mes del Masters, Rory McIlroy, en -3, o el sueco Ludvig Aberg, el inglés Justin Rose y los estadounidenses Xander Schauffele y Patrick Reed, todos ellos dando mucho caché al domingo.

Rahm respondió mostrando su categoría, un exnúmero uno del mundo, campeón de US Open 2021 y Masters 2023 que, desde su marcha al LIV Golf en 2023, viene perseguido por el runrún de la falta de rendimiento en las citas 'grandes'. El año pasado, al vasco se le escapó en los últimos tres hoyos este Campeonato de la PGA.

En Aronimink, después de un viernes en que le falló el 'driver', el español se mantuvo en la pelea por el que sería su tercer 'major' demostrando que, en una temporada con dos victorias, Hong Kong y México, tiene su golf a punto. El vasco firmó tres 'birdies' en los primeros nueve hoyos este sábado y, en los segundos, caminó también golpeando en la mesa como líder provisional.

Un 'bogey' en el hoyo 18, 'putt' de menos de un metro, le dejó con un sabor agridulce que podrá sacarse peleando por el PGA. Aún bajo par, el otro español en liza, David Puig, tendrá mucho enemigo en el camino para tratar de alcanzar a Smalley. El estadounidense, de 29 años y sin victorias en su palmarés, empezó compartiendo liderato y se quedó solo en cabeza con un -6 que persiguen 30 golfistas a cinco golpes para un largo final en Aronimink.