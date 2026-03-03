Rahm no acepta las condiciones del acuerdo con el DP World Tour y cree que son sólo "una forma de extorsionar"

Archivo - Jon Rahm durante el Open de España de golf 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm dejó claro que no le gustan "las condiciones" del acuerdo que ha propuesto el DP World Tour para que aquellos que, como él, recuperen la condición de miembro perdida tras enrolarse en el LIV Golf, y consideró que el Circuito Europeo intenta "una forma de extorsionar" a los jugadores.

El pasado 21 de febrero, el DP World Tour anunció un acuerdo con ocho jugadores del LIV Golf para eliminar las multas impuestas hasta ahora por jugar el circuito saudí para poder volver a ser miembros del Circuito Europeo y jugar en eventos de ambos, aunque Rahm no estaba entre ellos.

"No me gusta lo que (el DP World Tour) está haciendo actualmente con el contrato que nos hacen firmar. No me gustan las condiciones. Me piden que juegue un mínimo de seis eventos y ellos dictan dónde deben ser dos de ellos", criticó Rahm este martes ante los medios antes de participar en Hong Kong en un torneo del LIV Golf.

El jugador vasco recordó que ha sido "miembro doble" toda su carrera, del PGA Tour y del DP World Tour. "Y nunca me han pedido la autorización para jugar en ninguno de esos circuitos. ¿Por qué tenemos que ofrecer eso ahora con todas estas sanciones?", advirtió.

El de Barrika desconoce a "qué juego están intentando jugar ahora mismo" en el Circuito Europeo. "Pero parece que, de alguna manera, nos están utilizando. También están aprovechando nuestra influencia en los torneos, multándonos e intentando beneficiarse mutuamente, porque tenemos mucho que ofrecer, y es solo una forma de extorsionar a jugadores como yo y a jóvenes que no tienen nada que ver con la política del juego. Así que no, no me gusta la situación y no voy a aceptarla ahora", aseveró.

"Les dije que redujeran el acuerdo a cuatro eventos, como dice el mínimo, y que firmaría este noche, pero no han aceptado. Simplemente me negué a jugar seis eventos y eso no es lo que dicen las reglas", reiteró el vizcaíno.

También respondió al norirlandés Rory McIlroy que había aconsejado a Rahm y al inglés Tyrrell Hatton que pagaran sus multas y acabaran con esta disputa para poder estar con Europa en la Ryder Cup de 2027 en Irlanda. "Creo que respondí hace unas semanas y dije que la declaración tendría mucho más sentido si nos pidieran pagar a los 12 (jugadores implicados), no sólo a nosotros dos", recordó.

"Hay más complejidad en toda esta situación y entiendo por qué lo dice. Todos lo hacemos por amor al juego y pagaré con mucho gusto mi viaje para ir a la Ryder Cup, pero no para seguir siendo miembro del DP World Tour y cumplir con un compromiso que estoy totalmente dispuesto a asumir", sentenció.