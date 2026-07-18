Rahm no despega y el British se escapa

Jon Rahm, The Open Championship - Europa Press/Contacto/David Blunsden

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm no tuvo el esperado 'día del movimiento' este sábado en el Abierto Británico, último 'Grand Slam' de la temporada, y tendrá complicado pelear por la victoria este domingo, donde defenderá liderato el estadounidense Sam Burns.

El de Barrika, el mejor español con Josele Ballester en -3 y Eugenio Chacarra en +1, volvió a sufrir en el Royal Birkdale de Southport (Inglaterra) y, aunque sobrevivió a una complicada tercera jornada, el par con el que terminó y -4 en total se antoja insuficiente, con casi una veintena de jugadores por delante y la cabeza a seis golpes, el -10 de un Burns de nuevo en posición.

El americano rozó el US Open hace un mes y también estuvo en la pomada del Masters este 2026. Con un -5, Burns se subió al liderato en busca de su primer 'major', con dos golpes de renta sobre el australiano Ryan Fox, con -8 tras igualar la mejor tarjeta (62) de la historia del 'Grand Slam', y el surcoreano Si Woo Kim.

Por arriba se mantienen también dando juego el estadounidense Bryson DeChambeau (-6), picado pero centrado tras la penalización de dos golpes con la que se marchó el viernes, el sueco Ludvig Aberg (-6) o el ídolo local Tommy Fleetwood (-5). Por su parte, Rahm empezó de la peor manera posible el 'moving day', con un 'doble-bogey' en el primer hoyo. El de Barrika, como el resto de la semana, peleó para seguir metido y logró dos 'birdies' casi de inmediato.

El vasco tuvo que sacar todo su repertorio, hasta arrodillado en el 'bunker' del 18 buscando arañar algo más a un Royal Birkdale que no le está dejando brillar. En -4 se quedó también el número uno del mundo y vigente campeón, el estadounidense Scottie Scheffler, y en -2 va el número dos, el norirlandés Rory McIlroy, viendo los tres que el British se escapa pero con el último asalto pendiente.