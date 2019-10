Rahm: "Ojalá pueda seguir acercándome a cosas que hizo Seve"

Publicado 06/10/2019 18:55:14 CET

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista vasco Jon Rahm mostró una satisfacción que aún no pudo "describir", hasta que no se asienten las emociones de la semana, después de repetir título en el Mutuactivos Open de España este domingo, un doblete "especial" por acercar su carrera a los logros de su ídolo Severiano Ballesteros.

"Estaba muy concentrado en revalidar, es muy importante poder revalidar un título y mucho más hacerlo aquí en casa. Esta mañana me he levantado muy nervioso, no era lo más fácil. Me he mantenido tranquilo y es una satisfacción que me cuesta describir", dijo en rueda de prensa en el Club de Campo Villa de Madrid.

Rahm se convirtió en el primer jugador en defender el Abierto español en la era moderna y el europeo más rápido en lograr su quinto título del Circuito, en 39 apariciones, 10 menos de las que necesitó Seve. "Ojalá pueda seguir acercándome a cosa que hizo Seve", dijo antes en zona mixta, con su noveno trofeo.

"Hay cosas que se asentarán y me daré cuenta en un par de días. En caliente, cualquier cosa que me relacione con el nombre de Seve es todo un orgullo. Sé que lo ha ganado tres veces, que fue su última victoria aquí, él tenía el récord del campo, son muchas cosas que lo hacen muy especial. Una semana tan buena, tan bonita, con todos estos datos, es muy emotivo. Son cosas que no me esperaba, no sé cómo describirlo", añadió.

Rahm entró a la última jornada con cinco golpes de ventaja y reconoció que su objetivo era superar su mejor resultado hasta la fecha, un menos 24, sin saber que el récord del torneo era menos 22, récord que igualó. "Ojalá lo hubiera sabido lo del récord del torneo, tenía en mente el menos 25. Al final no he podido meter los 'putts', he ido un poco a por todas donde no había que ir, tenía pensado batirme a mí mismo", afirmó.

Además, el ídolo local se refirió al ambiente. "Lo único comparable es la Ryder. Desde el hoyo uno cuesta mantenerse concentrado. Lo he podido disfrutar los últimos cinco hoyos. Poder venir como jugador con más ranking, como español, campeón defensor y darles la semana que les he dado, poco más puedo hacer para entretener al público. Al final he disfrutado yo de ellos", finalizó.