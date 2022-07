Rahm y Sergio García salen de las quinielas en St Andrews

Hovland y McIlroy, duelo estelar del domingo en el Open Británico

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles Jon Rahm y Sergio García firmaron este sábado una jornada correcta pero no de 'moving day' para optar a la victoria en el Open Británico, donde el noruego Viktor Hovland y el norirlandés Rory McIlroy tomaron el mando.

El mítico recorrido de Saint Andrews está siendo asaltado sin piedad. Los líderes marchan en -16, un imposible para Rahm y Sergio, que llegarán a la jornada definitiva en -5 y -3. El vasco vivió una montaña rusa, mala señal cuando necesitaba confirmar la reacción del viernes, en especial con el 'putt'.

El 'bogey' en el segundo hoyo ya mermó la confianza amasada, otro más en el sexto, pero aferrado a la lucha como siempre el campeón el año pasado del US Open. Rahm no tiró la toalla, pero no era el día ni el torneo, a pesar de soñar con emular a Severiano Ballesteros en la cuna del golf. Con 71 golpes, y ese -5, el de Barrika seguro que busca una buena firma en el 150 aniversario del 'British'.

Para Sergio García el sábado se truncó pronto también con un 'doble-bogey' en el hoyo cinco. El castellonense sufrió de nuevo para tener una vuelta regular, con ese lastre de concentración en su juego que viene lamentando, para terminar en el par, y el -3 que traía del gran 66 del viernes. Fuera de combate el de Borriol, como Adri Arnaus, el otro español en liza, en +1.

La Jarra de Clarete ve estrecharse el círculo con Hovland y McIlroy, dos compañeros y amigos de Ryder Cup, con una renta de cuatro golpes sobre el estadounidense Cameron Young y el australiano Cameron Smith, quien perdió la delantera desde donde empezó sin el 'putt' del día anterior. Hovland amasó su posición de privilegio con cuatro 'birdies' seguidos en los primeros nueve hoyos.

McIlroy, cuatro veces campeón de 'Grand Slam' --incluido un Abierto Británico en 2014--, demostró ser uno de los mejores del mundo y tener ese momento bien afinado, con un 66 como su compañero de partido, destacando un espectacular 'eagle' en el hoyo 10 desde el búnker. El número uno, Scottie Scheffler, Dustin Johnson, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick o Jordan Spieth esperan su opción.