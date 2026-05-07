El recuerdo a Seve vuelve a El Prat en el 15 aniversario de su adiós

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour, homenajeó a Severiano Ballesteros este jueves con motivo del 15 aniversario de su muerte, la cual coincidió justo con un Open de España que se disputaba en el Real Club de Golf El Prat

El recorrido de Barcelona lloró y sonrió a la vez recordando al ídolo de Pedreña, campeón de cinco 'Grand Slams' y 50 torneos del Circuito Europeo, pionero para los golfistas españoles y leyenda del Viejo Continente también como líder de Europa en la Ryder Cup.

El DP World Tour (anteriormente llamado Circuito Europeo) y la organización del torneo invitaron a los golfistas a vestir lucir los colores característicos de Seve, azul marino y blanco, en la primera jornada este jueves. Javier, hijo del cántabro, y su hermano Manuel estuvieron presentes en el homenaje del tee del hoyo uno, presidido por la fotografía de Seve apretando el puño en su icónica celebración en el British de 1984.

"Hoy es un día especial, para bien o para mal, porque han pasado muchos años desde su fallecimiento. Sin embargo, el hecho de que todavía se le recuerde en un campo de golf y en un torneo en España es muy especial. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Es increíble que jugadores tan jóvenes, recién incorporados al circuito, sigan viendo a Seve como su ídolo", dijo Javier.

"Sobre todo, destacaría a Jon Rahm, no solo porque es un gran jugador, sino porque muchas veces, una de las primeras cosas que ha hecho tras ganar un torneo ha sido recordar a mi padre, aunque apenas lo vio jugar. Me imagino que sus padres le habrán inculcado algo de Seve, es muy conmovedor y nos llena de orgullo", añadió.

El director del Estrella Damm Catalunya Championship, Miguel Viador, recordó que el legado del cántabro seguirá siempre vivo en el Circuito. "Hoy, aquí en el Real Club de Golf El Prat, recordamos a una leyenda, a un hombre que marcó la identidad del golf europeo: Severiano Ballesteros", dijo.

"Hace quince años, precisamente esta semana del Open de España de 2011, perdimos a Seve. Pero su presencia nunca se ha ido de este deporte. Un campeón carismático y un auténtico pionero, cambió los límites de lo posible, con sus victorias, su imaginación, su valentía y su convicción. Seve era de Pedreña, pero pertenecía al mundo. Y su legado perdura en el espíritu de este Tour", añadió.

La muerte se Seve, a los 54 años, tras una batalla contra el cáncer cerebral, se produjo hace justo 15 años mientras en El Prat se disputaba el tercer día del Open de España. Además de los jugadores que visten sus colores, esta semana se están llevando a cabo multitud de homenajes.

De lunes a jueves, las banderas de los hoyos nueve y dieciocho estarán dedicadas a Seve, y a partir del viernes, la bandera del hoyo cinco representará sus victorias en torneos importantes como el Open Championship (1979, 1984 y 1988) y el Masters (1980 y 1983).