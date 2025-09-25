La Ryder Cup recoge el reto de Europa en la estridente Nueva York

Los campeones buscan la inspiración de un equipo maduro, con el español Jon Rahm, para tumbar a Estados Unidos en su casa

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ryder Cup 2025 inicia este viernes el espectacular enfrentamiento entre Europa, con el español Jon Rahm en sus filas y casi el mismo equipo que ganó en 2023, y Estados Unidos, anfitriona esta vez en el exigente y ruidoso Bethpage Black de Nueva York.

El rojo predominará sobre el azul por las avenidas de Long Island, en las gradas de su campo y alrededor de calles y 'greens', bajo la fama de indomable del público neoyorquino. La condición de local pesa y mucho en la Ryder, pero ganar lejos de casa genera una sensación única que es el sueño y el objetivo de Europa.

Son solo cuatro las victorias del Viejo Continente en USA (1987, 1995, 2004 y 2012), y Luke Donald, que repite como capitán europeo, bombardea a los suyos con emular la hazaña. Solo 37 golfistas saben lo que es ganar en USA y esta Europa quiere sumarse a la historia, con un equipo ganador y maduro, que ya triunfó en Roma 2023.

De aquellos doce gladiadores, Nicolai Hoejgaard deja su sitio a su hermano Rasmus, y el resto repite: Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre, Rory McIlroy y Justin Rose, más las elecciones del capitán Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry, Sepp Straka y el español Jon Rahm.

En la capital italiana, el azul mandó desde el viernes por la mañana y, pese a la resistencia yanqui, Europa reconquistó la Copa con un 16,5-11,5. Una Ryder que ha sido para el anfitrión desde el milagro de Medinah en 2012. La épica remontada y victoria de Europa en el recorrido de Chicago, en memoria de Severiano Ballesteros, fallecido el año anterior, fue la última victoria a domicilio.

"El mayor éxito es ganar una Ryder fuera y es lo que vamos a hacer en Bethpage", dijo McIlroy en la celebración de hace dos años. El número dos del mundo, decisivo en el Marco Simone, podría poner la guinda a un espectacular 2025, donde completó el 'Grand Slam' ganando el Masters. Además, otro veterano como Justin Rose, quizá en el mejor momento de su carrera, y Rahm, son piezas clave.

El español jugará su cuarta Ryder, torneo donde siempre ha rendido, mamando del legado de Seve, José María Olazabal, vicecapitán en Nueva York, y Sergio García. El de Borriol, jugador con más puntos en la historia de la competición, no convenció a Donald pero sí un Rahm que ganó por segundo año seguido el LIV Golf a pesar de no haber levantado ningún torneo esta temporada.

El vasco, McIlroy y Rose, de manera especial como líderes, pero ningún europeo se librará de la ruidosa compañía de Bethpage Black. El ambiente hostil está asegurado en Nueva York, tanto que incluso los jugadores de Europa probaron entrenamientos con unos cascos de realidad virtual escuchando gritos e insultos. La presión se hará notar, aunque también en un 'Team USA' con buenos argumentos.

ESTADOS UNIDOS Y LA LÓGICA DEL RANKING

Pese a que Keegan Bradley lleva a cuatro debutantes, también primera vez para el capitán, el anfitrión vuelve a lucir el músculo del ranking mundial encabezados por Scottie Scheffler. El indiscutible número uno del mundo sacó el rodillo de nuevo este año con seis victorias, entre ellas dos 'grandes', y estará en su tercera Ryder, con la espina de su mala experiencia en Roma.

Tablas a priori es lo que le faltan a los americanos, pero la calidad está fuera de toda duda ya que también tienen al número tres del mundo Russell Henley; el cuatro, Xander Schauffele; el cinco, Justin Thomas; el seis, JJ Spaun; el ocho, Collin Morikawa, y el diez, Harris English. Para Henley y Spaun será su debut, una condición de 'rookie' que comparten con Ben Griffin y Cameron Young.

Sam Burns y Bryson DeChambeau y Patrick Cantlay, dos jugadores que seguro conectarán con la afición, completan la terna de aspirantes a recuperar la Copa Ryder. "No es por el dinero, ni por el ranking, es por orgullo", dijo Donald calentando un poco más el ambiente después de que los americanos rompieran la tradición de no cobrar por disputar el torneo. "No seremos vuestro equipo, pero os daremos algo que respetar", añadió el capitán europeo para NY.