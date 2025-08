Sergio García y el conflicto en el golf: "En un juego de dos, si uno no quiere jugar, no hay juego"

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García no duda de que "las cosas están mucho mejor" en el conflicto que vive su deporte tras la creación del LIV Golf, circuito en el que está actualmente involucrado, pero no esconde que debe haber colaboración por todas las partes implicadas en llegar a una solución porque "si uno no quiere jugar en un juego de dos, no hay juego".

"Todo lo que sea unirse y mejorar el deporte es positivo y es ideal, pero bueno, al final, es lo que digo siempre, en un juego de dos, si uno no quiere jugar, no hay juego, entonces esperemos que todo siga mejorando. Yo creo que las cosas están mucho mejor que estaban a lo mejor hace tres años, pero hay que seguir mejorándolo", señaló García en una entrevista a la Real Federación Española de Golf (RFEG) publicada este miércoles en su canal de 'YouTube'.

Una de las novedades de las que disfruta en el LIV Golf es la de jugar competición por equipos capitaneando a los 'Fireballs'. "Es algo diferente a lo que he hecho durante toda mi carrera y que motiva mucho. Estoy disfrutándolo con los 'jovenzuelos' que tengo en el equipo e intentando hacer lo mejor posible", relata sobre un equipo donde están sus compatriotas David Puig y Josele Ballester.

Para el de Borriol, el golf en el circuito saudí "sigue siendo lo mismo" y que el jugar en equipo "también lo hace más bonito". "El poder practicar juntos, poder disfrutar juntos, apoyarnos, todo ese tipo de cosas son un poquito diferentes y más bonitas que a lo mejor en el pasado cuando era mucho más individual. Pero al final del día el golf que juegas sigue siendo el mismo", remarcó.

El ganador del Masters de Augusta de 2017 admite que ha tenido "un comienzo de año muy bueno", aunque actualmente se haya "parado un 'poquitín'". "Pero en líneas generales estamos muy contentos de cómo llevamos el año y queremos intentar acabarlo la mejor manera posible", admite.

"Somos competidores y nos gusta exigirnos al máximo siempre. Obviamente no miras al ranking mundial porque nosotros no estamos en ello. Esperemos que en un futuro estemos, pero no es algo primordial", añadió García en relación a que los jugadores del LIV Golf no puntúan en esta clasificación.

El castellonense volverá el próximo mes de octubre a casa para jugar el Open de España en Madrid. "Es uno de mis Open favoritos. Es el de mi país y obviamente me encanta. Desafortunadamente, hace unos años que no lo juego y tengo ganas de volver a estar y disfrutarlo", confesó el golfista español.

Finalmente,

Lo que queremos es que la gente se sienta bien, que nuestro deporte, el deporte del golf que es lo que amamos, que siga creciendo y para que crezca, con todo el respeto a la gente más mayor, lo que necesitamos es que gente joven se meta a jugar a nuestro deporte y eso es lo que enfocamos un poquito aquí.