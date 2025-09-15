Shane Lowry participará en el Open de España

Archivo - Shane Lowry durante el Open de España de 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista irlandés Shane Lowry participará en la próxima edición del Open de España presented by Madrid, que tendrá lugar en el Club de Campo Villa de Madrid del 9 al 12 de octubre, según confirmaron este lunes los organizadores.

Lowry llegará a la capital tras formar parte del equipo de Europa de la Ryder Cup que se jugará en Bethpage (Nueva York) del 26 al 28 de septiembre y como uno de los posibles candidatos al título que conquistó el año pasado el español Ángel Hidalgo. El año pasado ya compitió en la capital y fue decimotercero con -6, a ocho golpes del ganador.

Lowry, actual número 24 del ranking mundial y considerado uno de los jugadores más carismáticos del DP World Tour, acumula en su palmarés un total de siete triunfos, cuatro en el Circuito Europeo y tres en el PGA Tour estadounidense, sobresaliento por encima de todos el Abierto Británico de 2019. Su nombre se une al de otras figuras internacionales como los españoles Jon Rahm y Sergio García o el estadounidense Patrick Reed.