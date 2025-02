La sueca Anna Nordqvist, nueva capitana de Europa para la Solheim Cup de 2026

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sueca Anna Nordqvist ha sido designada este lunes nueva capitana del equipo de Europa para la próxima edición de la Solheim Cup de golf, que se celebrará en el Bernardus Golf de los Países Bajos del 7 al 13 de septiembre de 2026.

Nordqvist ya compaginó el cargo de vicecapitana y jugadora en 2023 y en 2024, en la que fue su novena vez en la competición que mide a dos equipos de las jugadoras europeas contra uno de jugadoras estadounidenses. La escandinava ha ganado en cinco ocasiones este trofeo y es una de las golfistas más laureadas gracias a sus triunfos en el British 2021, el Evian Championship 2017 y el Campeonato de la PGA 2009, seis títulos del circuito estadounidense de la LPGA y otros cuatro del europeo (LEt).

A sus 37 años, Nordqvist sigue activa en el tour y planea seguir jugando mucho más allá de la Solheim Cup 2026, asegurándose de poder vigilar de cerca tanto a las posibles integrantes de su equipo como a sus oponentes.

"Me siento muy honrada de ser nombrada capitana europea de la Solheim Cup de 2026. Ganáramos o perdiéramos, la Solheim Cup ha jugado un papel muy importante en mi carrera desde que debuté en 2009 en Chicago. Las amistades que he hecho y los recuerdos creados durante los nueve partidos que he jugado hacen que sea increíblemente especial tener la oportunidad de ser capitana europea en mi décima Solheim Cup", celebró Nordqvist, que tendrá la responsabilidad de recuperar el trofeo tras la derrota del año pasado por 15-12 en Virginia (Estados Unidos).

Por su parte, Alexandra Armas, directora ejecutiva del Ladies European Tour, mostró su satisfacción por esta elección. "Anna ha sido una miembro muy importante del equipo europeo a lo largo de los años, tanto dentro como fuera del campo, y estuvo excelente en el papel de vicecapitana el año pasado. Ha sido una maravillosa embajadora del golf europeo a lo largo de su carrera, tanto a nivel individual como en equipo, y puedo decirles que la noticia de este nombramiento sin duda será muy popular entre los jugadores", indicó.