Tiger Woods recuerda que el entrenar "duro" fue lo que "definió" su carrera deportiva

LONDRES, 10 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista estadounidense Tiger Woods se mostró emocionado este miércoles por su entrada en el Salón de la Fama del Golf Mundial y recordó la importancia del trabajo diario y de la importancia que tuvo su familia para poder hacer lo que más le gustaba.

"Si no sales ahí y te esfuerzas, lo primero, no vas a obtener los resultados, y lo segundo, y más importante, es que no te lo mereces. Necesitas ganártelo y eso fue lo que definió mi educación, lo que definió mi carrera", afirmó Woods, ganador de 15 'majors', durante su discurso y tras ser presentado por Sam, su hija de 14 años.

El californiano habló de cómo el golf se convirtió en una pasión cuando era aún un niño y cómo tuvo el apoyo de sus padres, que incluso tuvieron que hipotecarse por segunda vez para que pudiera jugar en el circuito juvenil de California.

"Esta pasión por jugar al golf fue la que me impulsó. Nunca se me negó el jugar y me encantaba, tenía este deseo ardiente de poder expresarme. Una de las cosas que papá me inculcó es que tenías que ser el doble de bueno para tener la mitad de una oportunidad", remarcó el 'Tigre', que aún no ha vuelto a jugar tras el accidente de tráfico que tuvo hace un año.

"Entrena duro, lucha fácil. Esa comprensión, ese empuje hizo que entrenar fuera tan duro, tan difícil y tan doloroso porque quería asegurarme de que estaba listo para el momento del partido. Mis padres me inculcaron esa ética de trabajo de luchar por lo que creo, de perseguir mis sueños, de entender que no te van a regalar nada y que todo hay que ganárselo",", añadió el jugador estadounidense.

Tiger Woods fue el principal nombre de la clase de 2022 del Salón de la Fama que también incluyó a Susie Maxwell Berning, once veces ganadora del LPGA Tour y tres veces campeona del Abierto de los Estados Unidos, Tim Finchem, excomisionado de la PGA, y la fallecida Marion Hollins, la primera mujer en diseñar campos de golf destacados. Entre los nombres que homenajearon durante la velada al californiano estuvieron Serena Williams, Tom Brady, Michael Phelps, Jerry Rice, Annika Sorenstam y Jack Nicklaus.