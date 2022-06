Ana 'Furia' Ortega: "Mi vida ha cambiado de forma muy 'heavy' desde que el 'breakdance' es olímpico"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campeona de España de 'breakdance', Ana 'Furia' Ortega, reconoce que su vida "ha cambiado de una forma muy, muy 'heavy'" desde que su deporte es olímpico, pasando de un papel "buscavidas" a una profesionalización que ve importante para "que llegue a más gente y se quiten ciertos estigmas que tiene" esta modalidad que se estrenará en París 2024.

"No lo puedo explicar realmente porque ha cambiado de una forma muy muy 'heavy'. Antes siempre he sido muy buscavidas, en el sentido de que tenía mi trabajo normal, cuando tenía tiempo, tenía que ir a entrenar y demás, porque lo hacía por amor. A día de hoy, lo sigo haciendo por amor, pero aparte, se me ponen facilidades para estar siempre. Me levanto y me voy a entrenar, eso no lo he podido hacer durante toda mi carrera de bailarina", explicó Ortega a Europa Press tras la presentación del Madrid Urban Sports (MUS) 2022 que se celebra este fin de semana en la capital.

Ana Ortega, más conocida como 'Furia' dentro de su deporte, reconoció que dentro del equipo español se encuentran "en proceso de saber cómo trabajar" de cara a París 2024, donde el 'breakdance' será olímpico por primera vez. "Como es algo tan novedoso, estamos con un gran equipo que lleva muchos años de trayectoria, no en 'breaking', pero sí en otros deportes, y tenemos mucho apoyo y mucha ayuda o consejo", aseguró.

La bailarina afirma que en su deporte siempre han sido "muy autodidactas" y que gracias a este nuevo trabajo en equipo pueden tener "una trayectoria más sencilla". "Pero todavía estamos en proceso de saber cómo vamos a funcionar", reconoció.

Para Ortega, prepararse para los primeros Juegos Olímpicos de la historia de su deporte es "más difícil". "No tenemos ningún tipo de guía y tampoco tenemos ninguna imagen de cómo va a ser. Entonces vamos un poco a ciegas de cómo se va a hacer de cara a nosotros, pero nosotros seguimos y seguimos hacia delante", comentó.

La deportista fue muy protagonista en la presentación de la edición de 2022 de Madrid Urban Sports. "Lo veo como una oportunidad, simplemente de visualizar. Me gusta que se cuente conmigo y que yo pueda ser la portavoz para que siga creciendo el 'breaking'", advirtió.

"Lo importante es que siga creciendo, que llegue a más gente y se quiten ciertos estigmas que tiene, ciertos pensamientos negativos que tiene. Con esto de ser olímpico se está llegando a muchos lados así que estoy supercontenta", explicó.

La catalana, poco acostumbrada a tener tantos focos encima, fue la cara visible de su deporte, del que es campeona de España. "Me estoy quedando un poco 'loca' con la situación. Me he levantado bastante ajena a todo lo que había aquí y ha sido una locura encontrarme con tanta entrevista", afirmó.

De cara al MUS 2022, del que es vigente subcampeona, no esconde que lo tendrá complicado después de sufrir algunos contratiempos físicos. "Esta semana me lesioné la muñeca, pero no estaba asustada puesto que era la izquierda y dije 'Bueno, lo puedo salvar'. Pero el jueves justamente fui a probar el suelo para ver cómo me encontraba con el vendaje e hice un mal apoyo y me torcí el pie. Así que estoy coja y manca, pero quitando eso las ganas están y con la emoción el dolor es menos", sentenció con buen humor.

A pesar de los problemas, no renuncia a nada, pues su objetivo es "siempre buscar lo máximo". "Pero también hay que ser consciente de que tengo un cuerpo solo y lo tengo que cuidar porque esto es una carrera de fondo, no un sprint, y este no va a ser el único evento, habrá más", apuntó Ana Ortega, que nota mucho la nueva preparación por parte de la Federación a la hora de planificar y trabajar de cara a las competiciones.

ÁNGELO CARO: "PESE A PREJUICIOS, DEMOSTRAMOS QUE EL SKATE ES OLÍMPICO"

Por su parte, el skater peruano Ángelo Caro, diploma olímpico en Tokyo 2020, será otra de las caras principales del MUS 2022, del que es vigente campeón. "Es un poco de presión el tener un título y tener que defenderlo, pero al final estoy haciendo lo que siempre hago y lo que me apasiona, que es montar y solamente pienso en pasarlo bien, en disfrutar y con el objetivo de estar en el podio", declaró a Europa Press tras al presentación del campeonato.

Caro cree que competir en Madrid "va a ser muy divertido". "Va a hacer mucho calor y vamos a sudar cada gota para poder dar lo mejor de cada uno", subrayó el peruano, cuyo objetivo es "seguir entrenando y seguir ganando medallas".

Para el MUS 2022, Ángelo Caro se encuentra con las pilas cargadas para intentar repetir su hazaña. "Ahora estoy superbien, al cien por cien, estuve entrenando muy duro para poder llegar a este día y darlo todo", remarcó.

Ángelo Caro se convirtió en Tokyo 2020 en el primer peruano en llegar a una final olímpica desde Barcelona 1992, aunque se quedó a las puertas de conseguir la medalla. "Fue muy importante para mí y para todo mi país. Eso me motiva para seguir entrenando más fuerte para París 2024", confesó.

"A pesar de los prejuicios y de todo lo que hemos pasado al principio hemos demostrado que con el skate podemos llegar a unos Juegos Olímpicos y representar a todo un país, y eso es lo más importante, el demostrar tu arte, el representar a tu comunidad de skate, a tu país, a tu federación, a tu familia y seguir procesando y progresando para poder demostrar más", concluyó Caro.