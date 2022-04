Madrid reúne deporte y sostenibilidad en el II Nationale-Nederlanden Plogging Tour el 22 de mayo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá el 22 de mayo la segunda edición del 'Nationale Nederlanden Plogging Tour', la iniciativa que bajo el lema 'Haz deporte por el planeta' aúna actividades al aire libre para promover la salud, la igualdad y la cooperación, mientras se cuida el medio ambiente y la conservación natural de pueblos y ciudades.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Biológica, esta jornada, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid a través del Área Delegada de Deporte, supone, según ha explicado su delegada, Sofía Miranda, "una manera de concienciar, materializar y conjugar" el compromiso de la capital con el medio ambiente y el deporte. "Prácticas como el Plogging permiten a las futuras generaciones estar orgullosas de nuestros actos y decisiones", añadió Miranda.

Durante la jornada del 'Nationale-Nederlanden Plogging Tour', los participantes de todas las edades y niveles podrán realizar distintos recorridos, de entre dos y once kilómetros, por el Parque del Oeste y Ciudad Universitaria, combinando actividad física y deportiva a distintas intensidades, con la recuperación del entorno a través de la retirada de los residuos que se encuentran por el camino.

Talleres DIY (Do it Yourself - 'Hazlo tú mismo'), arte, reciclaje, juegos para los más pequeños, danza, exhibiciones deportivas o una zona de educación ambiental a través de Realidad Virtual son parte del contenido de la experiencia que tendrá lugar la zona de salida y llegada, que estará situada en el acceso al Parque del Oeste, frente al intercambiador de Moncloa.

Madrid, que ostenta el título de Capital Mundial del Deporte 2022, pretende convertirse así en referente en la promoción del 'Deporte con propósito', la actividad que a través de la colaboración ayuda a mejorar las comunidades, a la vez que pone en valor la conservación del patrimonio natural, las zonas verdes, los parques y jardines de la ciudad.

Plogging Tour es la gira que aúna en Europa deporte y conservación del patrimonio natural de pueblos y ciudades. En España colabora con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del deporte y de experiencias participativas, donde se aúnan el respeto por los demás y por la naturaleza, añadiendo conciencia a la realización del ejercicio.

A través de esta actividad, desde 2019 y gracias a la participación ciudadana y la colaboración de once ayuntamientos españoles, se ha conseguido recuperar 23.500 kilos de residuos.