'Pakour Spain Series' llega este fin de semana a Madrid con "expectativas e ilusión"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campeonato nacional 'Parkour Spain Series' llega por primera vez al Centro Deportivo Municipal madrileño de Gallur este fin de semana, un evento que deportistas y la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) esperan con "expectativas e ilusión" y con el que "seguirá creciendo" el parkour.

"Es un evento importantísimo para nosotros, es un deporte nuevo, sobre todo para nosotros. Estamos poniendo expectativas e ilusión, con este componente urbano. Aaron Vivar y Stefy Navarro son embajadores y nos traen muchos éxitos, Están haciendo que legue a todos los hogares, dando una imagen moderna y atractiva del deporte. Es importante ir creciendo en este tipo de actividades", señaló el presidente de la RFEG, Jesús Carballo, durante la presentación del evento este viernes en Gallur.

El dirigente federativo estuvo acompañado de los deportistas Aaron Vivar y Stefy Navarro, subcampeona del mundo de parkour en la modalidad de velocidad, y de la concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda.

Así, Carballo agradeció el "apoyo" del consistorio para la organización de este tipo de eventos. "Veremos una prueba de gran nivel deportivo aquí en Madrid este fin de semana", auguró.

En representación del Ayuntamiento, Miranda reconoció que cuando llegó al consistorio, el catálogo deportivo "no se actualizaba desde los años 90". "Eso quiere decir que la gente joven no practica deporte en los centros deportivos porque no son atractivos. Hicimos la primera escuela municipal de parkour, en Barajas y organizamos este evento por primera vez. Espero que sea el primero de muchos", relató, después de dar la enhorabuena a Navarro por su reciente éxito en el Mundial de Tokio. "Tienes que estar muy orgullosa", apuntó.

Precisamente, Navarro aplaudió, durante el acto de presentación, que las instituciones crean en los deportistas y permitan que "el parkour crezca". "Esta clase de competiciones nos ayudan para buscar 'sponsors' y más entrenamiento", comentó.

"Todavía estoy con un poco de 'jet lag' y asombrada por la medalla, espero que todo salga bien en este evento y lo paséis bien", deseó de cara a al competición, que se desarrollará este fin de semana.

Por su parte, Vivar admitió estar "asombrado" ante tanto apoyo para el parkour. "Llevo toda la vida haciendo parkour, cuando empecé nada tenía nombre, no existía YouTube. Es un deporte que hacía por la calle y ahora gracias a toda la comunidad del parkour les hemos enseñado unos valores que van muy enlazados con la disciplina. Estoy muy contento con la federación, que ha empezado a organizar este tipo de eventos", aseguró.

Es la primera vez que Madrid acoge este campeonato, que se celebrará los días 22 y 23 de octubre en el Centro Deportivo Municipal Gallur, en el que numerosos deportistas demostrarán sus habilidades en las distintas modalidades de 'speed' y 'freestyle' en un circuito formado por módulos de madera y barras de acero. Todos los participantes competirán bajo supervisión de profesionales en todo momento, asegurando su seguridad.

El torneo Parkour Series se une a la larga lista de eventos deportivos que acogerá la capital madrileña en el año que ha sido reconocida como*Capital Mundial del Deporte 2022. El evento también permitirá disfrutar de la exhibición de otros deportes modernos como el skate, trial, roller, BMX y baile urbano.