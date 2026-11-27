Marc Marquez y Giacomo Agostini - Carlos Silva / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expiloto italiano de motociclismo Giacomo Agostini confesó su sorpresa por la retirada de Marc Márquez, que el piloto español anunció este viernes en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y lamentó el fin de una era, aunque entendió las razones del diez veces campeón del mundo, ocho en la categoría reina.

"Pensaba que era seguro para un año más. Le gusta ganar, ha ganado su décimo título, pensaba que estaba en forma. En la rueda de prensa ha dicho que tiene problemas, es muy duro dar el 100%", dijo este viernes en una entrevista a Radiogaceta de los Deportes, en Radio Nacional de España, que recoge Europa Press.

"Es una decisión muy dura, para él. Yo lloré tres días cuando lo decidí. Seguro que él también, porque está enamorado de las dos ruedas. Pero la vida, la salud, es lo más importante", añadió la leyenda igualada por Márquez con su octavo título logrado la semana pasada en Portugal, décimo en total por los 15 del italiano.

Agostini insistió en lo inesperado de la decisión del piloto español. "Ha ganado este año, fantástico, después de ganar un Mundial es muy difícil terminar tu carrera. Tienes la posibilidad de ganar. Pero ha pensado que es un sacrificio muy duro. Ha ganado mucho y ha dicho basta", insistió para empezar a pasar página.

"Después de un Papa se pone otro, la vida continúa. Todos terminan y la vida sigue, hay que aceptarlo. Es una sorpresa para todo el mundo, es una pena también, porque se marcha una persona que da espectáculo a nuestro deporte. Llegará otro como nosotros", dijo.

El italiano, de 84 años, elogió la clase de Márquez como campeón. "Es una persona muy lista, muy inteligente, no es un egoísta. Él dice que es Agostini el más grande, es una persona humilde, no piensa que sea uno de los mejores, aunque lo sea, respeta al adversario", afirmó.

"El sueño de todos es correr con los grandes. Una carrera con Agostini, Márquez, Rossi, Roberts, sería fantástico, pero es imposible. Cada campeón es en su momento", terminó.