Alberto Puig, sobre Aldeguer: "No se contempla y hay muy pocas posibilidades"

Posible regreso a Honda de Pol Espargaró: "Pol también es una posibilidad real"



BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig, aseguró este viernes desde Sepang, circuito que acoge el Gran Premio de Malasia --antepenúltima cita del Mundial 2023--, que la opción de fichar a Fermín Aldeguer es remota ya que "no se contempla" en Honda pescar en aguas de Moto2, y señaló que una "opción real" sería la del regreso a 'casa' de Pol Espargaró, que en 2024 no tendrá moto en GasGas ni KTM pese a tener contrato firmado.

"No estamos explorando opciones en otras categorías. En principio, no se contempla, y la verdad es que hay muy pocas posibilidades, no te voy a engañar", comentó Puig en los micrófonos de DAZN sobre Fermín Aldeguer, que no hace ni 24 horas desveló que Honda le había llamado.

"No, eso no sé de dónde ha salido. Es 100% falso. Ayer hablé con su manager y le pregunté de dónde ha salido esto, y no supo qué contestarme. Nunca nadie le ha llamado. No sabemos absolutamente nada de lo que ha salido. Por parte de Honda, no es así. Con esto no quiero decir que no tenga talento; es un gran piloto y tiene mucho futuro, pero no para el próximo año en MotoGP", añadió, firme, Puig.

El nombre de Fermín Aldeguer era uno de los que había sonado en las últimas semanas junto a los de Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) y Maverick Viñales (Aprilia Racing). "La mayoría de los pilotos tienen contrato; para que un piloto viniera, tendría que romper su contrato y es complicado", aceptó.

"Maverick también está en la parrilla, y cuando esta noticia salió, mucha gente se interesó por la situación y por ver qué pasaba. Es un piloto puntero con contrato, pero ha habido más contactos, no solo él. Pero siendo realistas, las posibilidades para elegir son pocas", manifestó.

Otra de las posibilidades es la de Pol Espargaró (GASGAS Factory Racing Tech3), que ya estuvo dos temporadas en el equipo oficial de la fábrica del 'ala dorada'. Pese a tener contrato con KTM para 2024, una mala jugada de la fábrica austríaca le deja sin moto ni en KTM ni en GasGas, y sería probador oficial salvo que fructifique el regreso a Honda. "Pol también es una posibilidad real", aseguró Puig.

El 'team manager' de Honda descartó al piloto de WorldSBK Iker Lecuona, que sustituye a Alex Rins (LCR Honda Castrol) en Malasia. "Lecuona tiene contrato en WorldSBK. No ha sido una opción nunca. La situación es grave, es de seriedad. Es una situación límite y tenemos que tener un piloto para Valencia", concluyó antes de dar comienzo a la rueda de prensa de la clase reina en Sepang.