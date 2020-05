Alberto Puig: "Estamos listos, sabemos qué moto y pilotos tenemos"

El secreto de Marc Márquez: "Para ganar un Mundial no puedes esconderte, sino tomar riesgos"

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El mánager del equipo Repsol Honda de MotoGP, Alberto Puig, ha reconocido que la historia entre Honda y el vigente campeón del mundo Marc Márquez es de "éxito" y que, sabiendo qué moto y qué piloto tiene, estarían listos para abrir ya el Mundial, paralizado por el coronavirus.

"Esta situación nos pilló al inicio del Mundial, sin correr ni una carrera, así que hay muchas cosas en proceso. Pero si tenemos que empezar en una semana, estamos listos. Sabemos qué moto tenemos, qué pilotos tenemos, y qué grupo humano somos. Y es suficiente", se sinceró en declaraciones a 'motogp.com'.

Con el campeonato paralizado, pues no ha empezado en MotoGP aunque sí en Moto2 y Moto3 con el GP de Catar, debido a la irrupción de la pandemia del coronavirus, cree que están listos para responder al posible semáforo verde de Dorna, organizadora del Mundial.

"Esta situación es algo transitorio, no es para siempre. Son malos tiempos pero después de la tormenta, sale el sol", apeló. "En tiempos difíciles, la gente fuerte se sobrepone. Somos una comunidad fuerte, nos gusta lo que hacemos y amamos nuestro deporte, tiraremos adelante y correremos de nuevo al máximo nivel", aseguró en este sentido.

Y, una vez pueda arrancar el campeonato, cree que Marc Márquez estará listo para seguir triunfando. "No puedes cometer errores. Para ganar un Mundial, no puedes esconderte y estar atrás. El piloto debe estar ahí, tomar riesgos, intentar no caerse y ser el más rápido", opinó sobre qué guía se debe seguir para llegar a lo más alto.

Una manera de entender las carreras que casa a la perfección con el ocho veces campeón del mundo. "La relación entre Marc y Honda viene de años atrás, y ha sido una historia de éxitos. Existe una gran confianza mútua entre Marc y Honda y eso es bueno", opinó Puig.

Por otro lado, reconoció que la lesión del catalán en el hombro derecho, que se operó en noviembre de 2019, fue más grave de lo que esperaban. "Confío en que Marc es un luchador nato, y no se relaja ni se rinde en ninguna situación. Todo lo que pueda hacer, que sea posible, lo hace sin detenerse", comentó sobre cómo encarará el Mundial 2020.

La incógnita será saber cómo afectará al 'rookie' Álex Márquez, nuevo compañero de su hermano Marc en el equipo, estar tanto tiempo parado y sin poder evolucionar ni adaptarse a su nueva moto y categoría, a la que llegó con el título de Moto2 bajo el brazo.

"No ha sido un inicio fácil para Álex. Empezó sorprendentemente bien en Malasia, y estoy seguro de que cuando empiece el Mundial creo que estará bien. No será fácil, pero empezará estando cómodo en la moto y deberá mostrar su potencial", auguró.

Eso sí, le mandó un mensaje claro: "Tendrá que luchar en cada carrera como si fuera la última del mundo. Como si cada día fuera el último. Esto es siempre así, pero en su caso más porque tiene un año de contrato. Honda le dio la oportunidad, correcta entonces, y ahora hay que esperar a ver qué puede hacer".