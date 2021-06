Alberto Puig: "Este es el Márquez que conocemos"

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig, ha asegurado que el Marc Márquez que se vio en Assen, con una buena remontada en el Gran Premio de los Países Bajos hasta la séptima plaza, es ya el que el equipo conoce y espera verle mejor aún tras el descanso de verano.

"Vimos una gran remontada de Marc al comienzo de la carrera. Salió vigésimo y recuperó casi diez posiciones en una sola vuelta; este es el Marc que conocemos. Demuestra su esfuerzo y el potencial que tiene", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, esperan una mejor versión todavía. "Tenemos muchas ganas de volver a verlo en Austria, después del descanso, cuando se haya recuperado aún más", manifestó Puig, contento con el rendimiento del de Cervera, todavía en fase de recuperación de su larga ausencia por lesión del húmero.

Eso sí, el triunfo de Sachsenring, pista fetiche para Márquez, fue algo aislado. "Era una pista muy adecuada para Honda y también para Marc. Tuvo la oportunidad allí y la agarró con ambas manos. En el pasado, Assen nunca ha sido una pista fácil como aquella, y ha sido mucho más difícil para todos los pilotos de HRC", reconoció.

"Antes de llegar ya sabíamos claramente que no sería fácil. El viernes, la caída de Marc complicó aún más el fin de semana. Si no hubiera sucedido, creo que habría estado luchando por el podio, ya que no habría perdido la confianza que tenía", resumió sobre Assen.

Lamentó, de nuevo, ver a Pol Espargaró lejos de las primeras plazas, con su décima posición. "Esperábamos una buena carrera de Pol Espargaró, teníamos muchas esperanzas, pero él también tuvo algunos problemas y fue una lástima después de su buen fin de semana. No ha sido el mejor comienzo de temporada para Honda, pero ahora hay la posibilidad de recargar energías y volver", argumentó.

"Hemos recopilado muchos datos muy valiosos durante todas estas carreras, sabemos que tenemos nuestros puntos débiles y en Japón investigarán, trabajarán duro y volverán con algunas ideas prometedoras", comentó sobre las mejoras que esperan recibir de parte de Honda en este parón veraniego.