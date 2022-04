Alberto Puig: "No fuimos capaces de conseguir la puesta a punto perfecta en Portimao"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Team Manager del Repsol Honda, Alberto Puig, ha lamentado que el equipo no fuese capaz de "conseguir la puesta a punto perfecta" en el Gran Premio de Portugal, en el que Marc Márquez fue sexto y Pol Espargaró noveno, y ha explicado que deben centrarse en "entender qué sucede" con la moto y por qué no consiguen estar "con el grupo" en carrera.

"No tuvimos una carrera fácil. No fuimos capaces de conseguir la puesta a punto perfecta y probablemente necesitábamos más tiempo para entender nuestra moto en esta pista. Lo cierto es que no tuvimos suficiente tiempo con condiciones estables, pero esto no es una excusa porque los otros pilotos y equipos fueron rápidos con la misma cantidad de tiempo y en las mismas condiciones", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

En este sentido, apeló a "seguir trabajando y analizando las posibilidades" de las que disponen en estos momentos, ahora ya pensando en el próximo Gran Premio de España. "Vamos a Jerez, un circuito donde nuestros pilotos han sido tradicionalmente rápidos. Tenemos que esperar y ver cuál es la situación, aspirar a una mejor carrera y tratar de entender qué sucede si no estamos ahí con el grupo en la carrera. En Portimao ha quedado demostrado que tenemos que mejorar más nuestra moto", advirtió.

En otro orden de cosas, Puig recalcó que hicieron una correcta elección de neumáticos, y que sus prestaciones en el Autódromo Internacional do Algarve no tienen nada que ver con las gomas. "Pol Espargaró eligió el neumático duro y le fue bien. Marc Márquez eligió el medio. Para sus diferentes estilos de pilotaje estaba bien y la elección fue la correcta", afirmó.

"El punto positivo es que estamos dos puntos más cerca del liderato del campeonato de pilotos, pero la realidad es que nuestro rendimiento no fue tan bueno como esperábamos aquí. Estar a 16 segundos del ganador no es el objetivo. Esto no es bueno para nosotros y tenemos que mejorarlo", concluyó.