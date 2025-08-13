Aleix Espargaró (Honda) volverá a correr en MotoGP en el Gran Premio de Hungría

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Aleix Espargaró sustituirá al piloto tailandés Somkiat Chantra a los mandos de la Honda del equipo Idemitsu Honda LCR en el Gran Premio de Hungría, que se disputa entre el 22 y el 24 de agosto en el circuito Balaton Park, según confirmaron el equipo y los medios oficiales de la competición este miércoles.

Somkiat Chantra se perderá los Grandes Premios de Austria y Hungría. El tailandés sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla derecha mientras entrenaba tras el GP de los Países Bajos. Posteriormente, se sometió a cirugía y desde entonces ha estado trabajando duro en su recuperación con el objetivo, no cumplido, de volver este fin de semana en el Red Bull Ring.

Este miércoles el director médico de MotoGP, el español Ángel Charte, junto con especialistas de rodilla del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, realizaron una evaluación médica y concluyeron que Chantra aún no está en condiciones de volver a competir. Por lo tanto, el piloto tailandés se perderá los próximos dos Grandes Premios.

Con varios pilotos probadores de Honda y posibles reemplazos también fuera de acción debido a sus propias recuperaciones, el equipo IDEMITSU Honda LCR declaró que no han podido asegurar un reemplazo adecuado para Austria, cita que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg.

Sin embargo, para el GP de Hungría en Balaton Park, el piloto probador de HRC, Aleix Espargaró, que realizó un test privado este martes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, tras debutar como ciclista profesional con el Lidl-Trek en el Tour de Austria y el Circuito de Getxo, ocupará el lugar del piloto tailandés.