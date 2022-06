Aleix Espargaró: "Llego a Montmeló en el mejor momento de forma de mi carrera"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia Racing), segundo clasificado del Mundial, llega al Gran Premio de Catalunya, que se disputará este fin de semana en Montmeló, "en el mejor momento de forma" de toda su carrera, y tiene claro que aunque va a tratar de "disfrutarlo a tope", no siente "presión extra" por llegar luchando por todo.

"Siempre todos los años el Gran Premio de casa es especial, es muy agradable. Al principio, cuando eres más joven, es difícil lidiar con la presión, pero año a año trato de normalizarlo y mejorar en este sentido. Pero este año es completamente distinto porque llego en el mejor estado de forma de mi carrera, luchando en lo más alto y es fantástico. Voy a tratar de disfrutarlo a tope, trabajando arduamente desde la FP1 para preparar la moto y tener un buen espectáculo el domingo", declaró Aleix Espargaró este jueves en rueda de prensa.

El catalán no siente "presión extra" por llegar luchando por la victoria sino "todo lo contrario". "La sentía cuando llegaba aquí en la posición doce del mundo y luchaba por conseguir los podios y me caía porque la moto no estaba preparada", indicó.

"Este año no tengo esa presión, es lo contrario, no tengo ninguna duda de que la moto va a ser competitiva aquí y de que voy a ser competitivo aquí, así que voy a tratar de tener los pies en la tierra pero disfrutar a tope", explicó el mayor de los hermanos Espargaró.

El de Granollers no ve mucha diferencia entre circuitos porque "más o menos la moto funciona en cualquier lugar", aunque sí utilizó el ejemplo de Mugello, donde rodó detrás de Fabio Quartararo (Yamaha) y terminó tercero. "Aquí, los cambios de dirección y el rendimiento del motor son muy importantes. Cada circuito tiene sus puntos fuertes y débiles pero creo que la RSGP (su moto) se ajusta muy bien a este circuito", subrayó, destacando que las Ducati de Francesco Bagnaia y Enesa Bastianini lo harán bien "porque vienen muy fuertes del resto de carreras".

Aleix Espargaró lucirá un casco especial durante la carrera, de color rosa y con la inscripción 'Coral Family', en relación a que "hace cuatro años, durante este Gran Premios" nacieron sus gemelos y su hija tuvo que pasar por el quirófano "dos veces".

"He sufrido muchísimo, pero gracias a 'Coral Family', el grupo de médicos que lo hizo todo posible, pues tengo la sensación de que ahora tengo un gran impacto en la sociedad, así que es mi forma de darles las gracias y rendirles un tributo. Mia es muy joven para darse cuenta de esto, pero muchísimas gracias a los médicos y a 'Coral Family', esta es mi forma de rendir tributo", declaró.

El piloto de Aprilia habló también de cuáles son sus puntos favoritos del trazado. "Me gusta la curva 3, 'el curvone', donde dejas deslizar mucho la moto, da para muchas fotos, y luego la parte de la Caixa, que es donde se congrega la afición y parece un estadio de fútbol y es una zona muy bonita", afirmó.