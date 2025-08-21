Aleix Espargaró no correrá en Hungría tras sufrir un accidente de bicicleta

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto catalán Aleix Espargaró no correrá con el equipo IDEMITSU Honda LCR el Gran Premio de Hungría de MotoGP tras sufrir un accidente de bicicleta "hace unos días" y tener una vértebra "afectada", después de que fue confirmado como sustituto del tailandés Somkiat Chantra, también lesionado.

"Desafortunadamente, Aleix sufrió un accidente de bicicleta hace unos días. Aunque inicialmente parecía leve, llegó a la pista el jueves por la mañana con un fuerte dolor de espalda. Los exámenes médicos han revelado que su vértebra L3 está afectada. Ahora regresa a Barcelona para someterse a más pruebas en el Hospital Universitari Dexeus", informó el equipo en redes sociales.

Por lo tanto, el piloto tailandés Somkiat Chantra, que sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla derecha mientras entrenaba tras el GP de los Países Bajos y que ya no pudo correr en Austria, finalmente "no será sustituido este fin de semana", según informó Honda. "El equipo IDEMITSU Honda LCR agradece a Aleix su disposición y le desea una pronta recuperación", concluyó el comunicado.