Aleix Espargaró: "Está siendo un año muy divertido, estoy muy contento y orgulloso"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) aseguró este miércoles estar "muy contento y orgulloso" de la temporada "muy divertida" que está cuajando, ocupando actualmente el segundo puesto del Mundial, al mismo tiempo que puso en valor el proyecto de Aprilia y recordó polémicas del pasado con las que se vendió "una mala imagen" del piloto de Granollers.

"Estamos ahí delante, luchando por el Mundial. Está siendo un año muy divertido, estoy muy contento y orgulloso", expresó el que fue campeón de 125cc en 2004 en declaraciones al programa 'La Caja de DAZN' recogidas por Europa Press.

Espargaró subrayó la confianza que ha depositado en Aprilia desde su llegada al proyecto. "Ya con la moto de 2021, le decía a los técnicos: 'No estamos tan lejos. Si mejoramos la tracción, ganamos en revoluciones, que la moto corra un poco más, creo que puedo ganar carreras, puedo estar delante'. Y Aprilia lo ha hecho. Aprilia ha conseguido una moto que traccione mucho más, más ágil, el motor gira más revolucionado y hace que corra mucho más rápido, y lo he demostrado", añadió sobre la escudería italiana.

El de Granollers valoró también las declaraciones de Massimo Rivola, CEO de Aprilia en MotoGP, destacando la figura de Espargaró dentro del equipo como "'capitano'" de la marca de la región del Véneto. "Fue un detalle bonito. No creo que lo dijera solo por el hecho de que el único piloto de Aprilia que ha ido consiguiendo resultados, que siempre ha creído en el proyecto he sido yo", apuntó.

"Siempre he defendido mucho a Aprilia. Cuando han querido coger a pilotos jóvenes, no quiero decir nombres, he acudido a mil reuniones para intentar convencerles, explicarles el proyecto. He sentido Aprilia muy mío, un proyecto muy mío desde hace seis años", declaró Espargaró sobre la escudería con la que renovó hasta 2024.

Y dentro de ese proceso de crecimiento en Aprilia, Espargaró reivindicó su papel en el fichaje de Mavericks Viñales. "Mucha gente, desde fuera e incluso gente de mi propio círculo, me decían: 'Es muy bueno, te estás trayendo el "lobo" a tu propia casa'. Y dije: 'Primero de todo, es un amigo y le quiero ayudar'", confesó.

"APRILIA TIENE EL MEJOR EQUIPO HUMANO DE TODO EL 'PADDOCK'

"Aprilia tiene el mejor equipo humano de todo el 'paddock', soy un tío súper feliz aquí. Pero es que aparte, le deseo lo mejor a Aprilia. Quiero que venga un piloto bueno, pero creo que esto es mejor para mí mismo y creo que esto, además, me va a fortalecer porque si estoy al nivel de Maverick, considero que soy un buen piloto", elogió a su compañero.

Por otra parte, y a pesar de que Aleix Espargaró está atravesando sus mejores años en el motociclismo, su carrera deportiva ha estado marcada por la mala fortuna y por errores en la toma de algunas decisiones. "Mi carrera deportiva ha sido muy desestructurada, muchísimo. Gran parte por mi culpa y en otra parte quizá no. La estabilidad solo la he encontrado a partir de los 26-27 años. En los últimos 4-5 años, creo que he hecho un buen trabajo, pero antes no. Ha habido muchos baches en el camino", reconoció.

En su momento más difícil, cuando no llegó a tener moto para disputar el Mundial de 250cc, su hermano, Pol Espargaró, quiso que formara parte de su equipo. "Mi hermano me echó un cable. Me dijo: 'Te pongo un sueldo, te vienes conmigo a la pista, me ayudas en lo que haga falta'. Cuando ganó el campeonato de Moto2, y yo decía: 'Lo ha ganado Pol, pero me siento en parte ganador de ese campeonato porque he sufrido con él'", manifestó.

"SE HA VENDIDO UNA IMAGEN DE MÍ QUE NO ES CIERTA"

"Me acuerdo de verle llorar cuando perdía carreras contra (Scott) Redding, le levantaba y le decía: 'Venga, que este campeonato lo vamos a ganar'. Él me sacó un poco de estar en casa, de no tener nada", explicó.

Y es que el piloto de Aprilia ve en su carácter uno de sus puntos diferenciales con la mayoría de pilotos de la parrilla. "Soy como soy y digo lo que pienso, y a veces eso hace que sea blanco o negro, o que te quieran o que te odien. Si tengo tanta gente que me quiere, tantos seguidores con el poco palmarés que tengo, es porque siempre he sido transparente", destacó.

"Cuando se acaban las carreras o tienes que decir algo, lo digo. No digo: 'Gracias a mi equipo, ha ido todo muy bien, hasta la próxima'. Eso te lo van a decir 80 de los 93 pilotos que hay en el Mundial, pero yo no", valoró.

Finalmente, el piloto de Granollers se mostró arrepentido por polémicas del pasado. "Me equivoqué y me sabe mal. Lo ves con perspectiva, más fríamente, ahora que estoy más tranquilo, y me sabe mal porque se ha vendido una imagen de mí que no ha sido cierta. Nunca he faltado al respeto a nadie", zanjó.