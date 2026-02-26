Alex Márquez: "2025 fue un año increíble para nosotros, pero siempre quieres algo más"

Alex Márquez en el box del Gresini Racing durante la pretemporada 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de MotoGP Alex Márquez (Ducati) admitió este jueves que la temporada pasada fue "increíble", tras ser subcampeón por detrás de su hermano Marc, y aunque repetir lo de 2025 sería "ya un grandísimo año", se ve "preparado" para dar un paso más en un año donde necesitará "regularidad" y en la que espera aprovechar la "experiencia" adquirida y una pretemporada "positiva".
"2025 fue increíble para nosotros, pero por supuesto que siempre quieres algo más y dependerá de nosotros mismos, estará en mis manos y en las de mi equipo. Vamos a ir sin cambiar la mentalidad de carrera a carrera, extrayendo el potencial en cada circuito. Será difícil ser el más rápido en todos y cada uno de los circuitos de estas 22 citas, la regularidad será la clave", indicó Alex Márquez en rueda de prensa previa a la primera carrera del Mundial que se disputa este fin de semana en Tailandia.
En ese sentido, el catalán se siente "más preparado" que la temporada pasada a pesar del "enorme paso" que dio el Gresini Racing el año pasado. "Había muchas ideas el año pasado para las que no estaba al cien por cien preparado, no tenía la experiencia de abordarlas de la mejor manera posible, así que repetir un año como el año pasado ya será un grandísimo año", afirmó.
"Había algunas situaciones a las que me enfrenté el año pasado como estar luchando por el título mundial o luchar contra algunos rivales, que veía lejano en las temporadas anteriores hasta que llegó el 2025. Entonces fue un poco extraño en ese sentido y creo que en un momento de la temporada, estaba pensando demasiado en el campeonato y no en extraer el máximo potencial a la moto y es donde empecé a cometer esos errores que trataré de resolverlos este año", reconoció.
En este sentido, deseó estar "en la misma situación" esta temporada.
"Entonces, tendré la oportunidad de aprovechar esa experiencia, pero para llegar a ese punto tenemos que hacer nuestro trabajo en la primera parte de la temporada tratando de alcanzar el mismo nivel que el año pasado", detalló.
El de Cervera afronta su octava temporada en MotoGP donde llega tras una pretemporada que "ha sido positiva" siendo los más rápidos "desde el primer momento en Sepang". "Hemos sido capaces de hacer un buen trabajo. Es verdad que este año en los test teníamos muchas más cosas que hacer, más piezas que probar y podías enfocarte menos en ti mismo y en el estilo de pilotaje y extraer el máximo potencial de la moto, pero aún así considero que hemos sido capaces de hacer dos tests sólidos en Sepang y también aquí", manifestó.
"La verdad es que creo que nadie puede darse cien por cien por complacido, todos queremos siempre algo más y tener más días de test, pero creo que estamos bastante preparados para arrancar. Una temporada de 22 carreras será muy larga y tenemos que mantener la regularidad que se ha tenido. Me siento preparado de arrancar aquí en Tailandia y daremos el máximo para arrancar esta temporada de la mejor manera posible. Será un fin de semana que nos mostrará exactamente dónde estamos porque todo el mundo da su cien por cien en la pista", concluyó.