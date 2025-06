Álex Márquez: "Estoy en la pelea por el Mundial, pero no me obsesiono"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) reconoció este martes que está "en la pelea" por el Mundial, aunque no le obsesiona durante una temporada que está "disfrutando muchísimo" como un piloto "más maduro, más constante", consciente de que "el equilibrio es la clave".

"La verdad, lo estoy disfrutando muchísimo. Está siendo un año muy bonito, donde se están viendo los frutos del trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo. Me siento más maduro, más constante, y eso se nota en los resultados", explicó Álex Márquez en declaraciones a su patrocinador Hawkers recogidas por Europa Press.

El de Cervera, de 29 años, viene firmando su temporada más exitosa hasta la fecha, con la primera victoria en una carrera el domingo de MotoGP en Jerez y victoria en la Sprint Race de Silverstone, cinco podios en las carreras principales y seis 'cajones' los sábados, para ser actualmente segundo en la clasificación del Mundial.

"Estamos en la pelea, pero queda mucho campeonato. No me obsesiono. Prefiero ir carrera a carrera, centrado en mejorar y en ser competitivo cada fin de semana. Si al final estamos ahí, lucharemos, claro", analizó.

Y una de las razones de estar arriba este año es "tener la mente fría". "Mi hermano (Marc Márquez) siempre me dice que no me relaje. En este mundo es fácil venirse arriba, pero también es igual de fácil caer. El equilibrio es clave", reflexionó.

