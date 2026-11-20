Archivo - El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Ducati) ha dominado este viernes la primera jornada de entrenamientos de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo que se disputa en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimão, tras marcar el mejor tiempo de la 'Practice' por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) y del también italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que el líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), y Jorge Martín (Aprilia) han asegurado su pase directo a la 'Q2' en el tramo final.

En su reaparición tras perderse la cita de Catar por lesión, el menor de los hermanos Márquez ha impuesto un ritmo inalcanzable en los últimos compases de la sesión vespertina al detener el cronómetro en 1:37.350, superando en 82 milésimas a Di Giannantonio (1:37.432) y en 172 milésimas a Bezzecchi (1:37.522), quien había liderado gran parte de la tanda con neumáticos blandos antes de verse superado en el ataque final al crono.

Por detrás del podio provisional de la jornada, los aspirantes a la corona han vivido una sesión exigente antes de la pelea por la 'pole' de este sábado, en la que Marc Márquez dispone de su primera bola de partido en la carrera 'Sprint'. El piloto de Cervera, que ha rodado durante buena parte de la sesión con neumáticos medios usados, ha tenido que esperar hasta los instantes finales para escalar hasta la sexta plaza con un registro de 1:37.628, a 278 milésimas de su hermano.

Más apuros ha pasado Jorge Martín, segundo de la general a 60 puntos del líder, en su primer viernes con la Aprilia en el trazado luso y todavía sin encontrarse al cien por cien físicamente. El piloto madrileño se encontraba fuera de las diez primeras posiciones a falta de cinco minutos para la bandera a cuadros, pero una vuelta postrera de 1:37.758, a 408 milésimas de la cabeza, le ha permitido salvar el corte en la décima posición por apenas una décima de margen sobre su compañero de marca, el japonés Ai Ogura (Aprilia).

De este modo, junto a Álex Márquez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Márquez y Martín, también han sellado su billete directo para la 'Q2' del sábado el murciano Pedro Acosta (KTM), cuarto con 1:37.605; el francés Johann Zarco (Honda), quinto a solo tres milésimas del español; el sudafricano Brad Binder (KTM), séptimo; el murciano Fermín Aldeguer (Ducati), octavo; y el madrileño Raúl Fernández (Aprilia), noveno.

Por el contrario, desde Ogura (undécimo) en adelante, incluidos los españoles Álex Rins (Yamaha), Pol Espargaró (KTM) --en sustitución de urgencia por Maverick Viñales--, Augusto Fernández (Yamaha) e Iker Lecuona (Ducati) --que sufrió dos caídas sin consecuencias en las curvas tres y cuatro en su debut con la moto oficial--, deberán disputar la 'Q1'.

AGIUS BATE EL RÉCORD DE MOTO2 Y ALMANSA LIDERA EN MOTO3

En la categoría intermedia, el australiano Senna Agius (Kalex) ha pulverizado el récord de la pista en la 'Practice' de Moto2 tras firmar un tiempo de 1:40.558 con el que ha aventajado en poco más de una décima al español Daniel Holgado (Kalex) y al colombiano David Alonso (Kalex), segundo y tercero respectivamente. En una sesión en la que Alonso López (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex) y Alex Escrig (Forward) también han logrado el pase directo a la 'Q2', el segundo clasificado del Mundial, el balear Izan Guevara (Boscoscuro), ha asegurado su presencia en la lucha por la 'pole' al cerrar el 'Top 10' de la jornada.

Por último, en Moto3, el manchego David Almansa (KTM), que busca sentenciar matemáticamente el subcampeonato este fin de semana, ha sido el más rápido del viernes tras establecer un nuevo récord del trazado con 1:45.879, superando por apenas 48 milésimas al ya coronado campeón del mundo, el murciano Máximo Quiles (CFMOTO), y al australiano Joel Kelso (KTM), tercero. Además, los españoles Joel Esteban (KTM), Álvaro Carpe (KTM), David Muñoz (KTM) y Adrián Fernández (Honda) han terminado entre los diez primeros para garantizarse su acceso directo a la 'Q2'.