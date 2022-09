Alex Rins: "Mucha gente me dice que si estoy loco por ir a Honda teniendo otras opciones"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Rins (Suzuki) confesó este miércoles que "mucha gente" le dice que está "loco por ir a Honda teniendo otras opciones", como Gresini con Ducati, al mismo tiempo que el catalán aseguró que encara el reto "con muchas ganas", a pesar de que la marca "no está pasando por su mejor momento"

"No será fácil, desde luego que no. Mucha gente me dice que si estoy loco yendo allí teniendo otras opciones. Podíamos haber ido a Gresini con Ducati, pero no fuimos allí porque al final lo que yo quería era una moto oficial y Gresini no me la podía dar, pero LCR me la ha dado. Por eso al final me decanté por Honda y no por Ducati", explicó Rins en declaraciones al programa de DAZN 'Carpool'.

Rins anunció hace meses su fichaje por LCR Honda para el próximo curso, por lo que dejará Suzuki. Así, a sus 26 años, el piloto barcelonés encara con "muchísimas ganas" una nueva andadura en MotoGP. "Es cierto que no están pasando por su mejor momento, pero soy una persona a la que le gustan los retos. Tengo ganas, sé que ni Álex Márquez, ni Pol Espargaró ni Jorge Lorenzo son pilotos malos. Les ha costado, pero a ver qué podemos hacer nosotros", sostuvo.

El español también admitió en DAZN que ha intentado llevarse a parte de su equipo a su nuevo destino. "Lo he intentado y no me han dejado. Lo entiendo, porque voy a un sitio nuevo y en este sitio hay gente que trabaja desde hace muchos años. En LCR en principio voy a tener a toda la gente que ha estado con Álex Márquez", reveló.

En solo unos meses, Rins pondrá fin a una etapa con Suzuki que comenzó en 2017 y que espera terminar de la mejor manera, lamentando que "hace mucho" que no gana una carrera. "Son duros esos momentos, se hacen largos", reconoció. "En Silverstone estuvimos muy cerca, acabamos séptimos. Tengo confianza en que en esta última parte de la temporada va a ir bien. Yo creo que alguna carrera de fuera podemos ganarla. Costará, pero veremos", añadió.

"Nunca he llegado a tirar la toalla. Sí es cierto que ha habido momentos muy buenos y no tan buenos. Momentos malos, el año pasado, que tuve tantas caídas, tantos ceros. Pero gracias a la gente que está detrás y el equipo humano que tengo, mi familia, mi entrenador, mi psicóloga, un poco gracias a todos ellos, no he llegado a tirar la toalla en ningún momento", manifestó.

Y para ello, fue muy importante para Rins la ayuda de su psicóloga. "Es una persona más que te ayuda. Es como el que va al nutricionista. Pero sí es cierto que mucha gente cree que ir al psicólogo es como si estuvieras loco, o un signo de debilidad. Al final, yo lo que hago con mi psicóloga son más cosas: hacemos trabajo de psicología, pero después hacemos otro tipo de trabajo que va más allá y no siento debilidad al decirlo", concluyó el piloto.