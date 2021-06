Alex Rins, baja en el GP Catalunya por una fractura de radio

Rins Alex (spa), Team Suzuki Ecstar, Suzuki GSX-RR, portrait during the 2021 Moto GP Gran Premio d'Italia Oakley, Italian Grand Prix from May 28 to 30, 2021 on Autodromo Internazionale del Mugello, in Italy - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press